Schalper: Un gobierno de Kast podría caer en el “emborrachamiento” político

El diputado Diego Schalper (RN) dijo que “no hay espacio” para que el Partido Republicano repita los errores del segundo proceso Constitucional en un eventual gobierno de José Antonio Kast.



En entrevista con Radio Agricultura, Schalper indicó que “siempre está el fantasma del emborrachamiento, por eso mismo enfatizo que hay que entender que los votos son prestados. Yo creo que no hay espacio para eso por dos razones, la primera es porque una cosa es discutir conceptualmente un contenido constitucional, que eso admite ciertos maximalismos sin consecuencia”, comentó.



“Otra cosa muy distinta es gobernar un país, que supone poner de acuerdo a gente distinta, entender que las políticas públicas impactan en la vida cotidiana”, sostuvo.



“Lo segundo, es que la correlación de fuerzas en el Parlamento te obliga a crear espacios de convergencia. El gobierno entrante, cualquiera que sea, no va a tener mayoría en el Congreso, eso lo va a obligar a tener que entrar en conversación”, agregó.



Schalper además afirmó que en el eventual gobierno de José Antonio Kast se debe considerar “que los maximalismos no dan soluciones, esa agenda común, que hay que ponerla en común desde el día siguiente de terminar la elección, es la que tiene que generar una hoja de ruta, en la cual usted convoca a las distintas fuerzas a ponerse de acuerdo”.



“Después hay que mantenerse apegado a esa hoja de ruta. No hay que subestimar esa agenda de común denominador, el enfrentar al crimen organizado, restablecer un ecosistema favorable a la inversión. Si nos mantenemos apegados a esa hoja de ruta, no tengo duda de que el amplio arco del Rechazo se va a sentir convocado”, declaró.



“Yo apunto a que tengamos mínimos comunes, convergencia en torno a esa agenda en común y saquemos esos desafíos que son urgentes para Chile”, sentenció.