Se habilitó la segunda etapa del Plan de recuperación del Barrio Meiggs

El general Alex Bahamondez, Jefe de la Zona Oeste Metropolitana de Santiago, señaló que "como institución estamos contentos por recuperar este espacio público, gracias a un trabajo mancomunado. Nosotros seguiremos realizando los servicios policiales, tanto con personal territorial, especializado, COP y Radiopatrulla para que se mantega este espacio público recuperado".

Este viernes se dio inicio a la segunda etapa del plan de recuperación del Barrio Meiggs y que considera el sector de tránsito peatonal comprendido entre las calles Libertador Bernardo O’Higgins, Sazié, Exposición y Bascuñán Guerrero.

En un esfuerzo conjunto por mejorar la seguridad y la calidad de vida de los locatarios, comerciantes y transeúntes, la Delegación Presidencial, la Municipalidad de Santiago, Carabineros y la Cámara de Comercio pusieron en marcha un plan de recuperación para el Barrio Meiggs, el que ya va en su segunda etapa.

Este viernes se vieron cambios en un sector que ha enfrentado problemas de seguridad debido a la proliferación de comercio ilegal que ocupa zonas de tránsito peatonal.

El actual plan de acción considera el cierre y acceso controlado del polígono antes señalado para reducir la incidencia de delitos y mejorar la seguridad, por parte de Carabineros se reforzó la seguridad.

Entre los días 10 y 12 de noviembre se realizaron 1.821 controles preventivos logrando la detención de 15 personas y se cursaron 55 infracciones.

El general Alex Bahamondez, Jefe de la Zona Oeste Metropolitana de Santiago, señaló que “como institución estamos contentos por recuperar este espacio público, gracias a un trabajo mancomunado. Nosotros seguiremos realizando los servicios policiales, tanto con personal territorial, especializado, COP y Radiopatrulla para que se mantega este espacio público recuperado”.

El plan de recuperación pretende mejorar la calidad de vida de los vecinos y transeúntes al reducir la incidencia de delitos, devolviendo estos espacios públicos, promoviendo un entorno seguro que brinde protección a los comerciantes y locatarios, promoviendo además la actividad económica en el sector.

