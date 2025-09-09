“Se me salió…”: Rodrigo Gallina revela el verdadero destino de Karol Lucero tras dejar Chile

Luego de que Karol Lucero confirmara que dejó Chile para iniciar un “viaje de introspección”, el integrante de “Hay que decirlo” (Canal 13) y amigo del ex “Yingo”, Rodrigo Gallina, entregó algunos detalles sobre el paradero del comunicador.

Consignar que Lucero realizó este viaje después de la polémica por la infidelidad a su esposa Fran Virgilio. A la vez, en el programa “Qué te lo digo” (Zona Latina), aseguraron que el animador se fue a Costa Rica para asistir a un exclusivo y costoso retiro espiritual.

Y ahora, en la reciente edición de “Hay que decirlo”, Gallina fue consultado por la situación de Karol y se refirió a su viaje.

“Es difícil mi posición porque le tengo mucho cariño a Karol, pero con el tiempo también le he tomado mucho cariño a Fran”, manifestó de entrada.

En la misma línea, comentó que “yo no le puedo dar la espalda a Karol, pero él también es súper cerrado. No puedo apoyarlo al 100%”.

En cuanto al destino que eligió el ex “Mucho Gusto”, mencionó que “yo sé que ahora no va a Costa Rica, sino que se va a otro país, vuelve y después viaja a Costa Rica”.

Luego, sin querer, reveló que “ahora va Alemania, yo creo que se fue a desconectar un poco. Ay no, se me salió”, agregando: “Lo de Alemania yo creo que es desconexión, pero lo de Costa Rica parece que de verdad va a ir a ver expertos allá”.

Además, mencionó que “allá hay de los mejores centros de ayuda para momentos de crisis”.