Home Economía "sebastián edwards en icare: “el país está trancado, pero no se es..."

Sebastián Edwards en Icare: “El país está trancado, pero no se está cayendo a pedazos”

El Círculo de Marketing de Icare llevó a cabo este miércoles el icónico encuentro “Señales 2026: Tendencias que marcarán el futuro”. Líderes de finanzas y marketing de grandes empresas compartieron sus planes para el 2026 y exploraron las tendencias que proyectan para sus mercados y avanzar así, hacia organizaciones más innovadoras y productivas.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Sebastián Edwards en Icare: “El país está trancado, pero no se está cayendo a pedazos”

El Círculo de Marketing de Icare llevó a cabo este miércoles el icónico encuentro “Señales 2026: Tendencias que marcarán el futuro”, que tuvo como objetivo dar a conocer las principales directrices de marketing para el próximo año, a partir de un análisis de expertos en economía y diversas industrias como el retail y la banca, que plantearon sus modelos de negocios y proyecciones de los comportamientos de sus consumidores.

Además, se refirieron a los desafíos y las oportunidades que existen actualmente para que las marcas puedan conectar mejor con sus audiencias.

El enfoque estuvo en inspirar una transformación basal en las organizaciones y empresas, para que apuesten por el uso de la Inteligencia Artificial y la innovación en la experimentación de nuevas estrategias para el desarrollo y el crecimiento de las empresas y así también del país.

Agathe Porte, presidenta del Círculo de Marketing, entrevistó al economista Sebastián Edwards quien, a partir del escenario político y la situación económica global, anticipó el impacto en las personas, los hogares y las pautas de consumo.

Edwards manifestó que “el desafío es conectar el marketing con el crecimiento económico. La mecánica del crecimiento económico es simple, pero la implementación política se hace complicada, debido a la permisología. Para producir más se necesitan más máquinas, más operarios y que ellos conecten y trabajen eficientemente”.

Asimismo, con respecto a la situación país indicó que “el país está trancado, pero no se está cayendo a pedazos. Hay una oportunidad de salir adelante, porque los candidatos tienen un diagnóstico económico muy similar”.

Posteriormente, Rodrigo Camacho, CEO de Nestlé Chile, abordó cómo el consumidor chileno cambia rápidamente. Es exigente y sensible al precio. Las empresas deben lograr conectar con sus consumidores gracias a una identidad y un propósito que la mueva a formar parte de la vida de las personas. Afirmó que “la esencia de una marca es acompañar al consumidor”.

Andrea Halabi, directora de PedidosYa Market, por su parte, profundizó en las nuevas dinámicas de retail, desde la omnicanalidad 2.0 y el quick-commerce, hasta el auge del value retail. Manifestó que “la clave es construir una propuesta de valor ganadora y ser fiel a esa propuesta de valor. Si te vas a diferenciar por experiencia, que tu experiencia en el punto de venta tanto como en lo online, sea extraordinaria”.

Finalmente, Matías Spagui, country head Mercado Pago Chile, señaló que la hiperpersonalización corresponde a la señal más transformadora para la industria financiera en su caso. Señaló que “primero hay que humanizar la industria financiera, sintonizar con el consumidor”. Además, agregó que “la IA permite la hiperpersonalización y cambia la forma de interactuar con la situación actual en la industria”.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Cómo llegar a la Laguna San Rafael: guía para visitar ...
Leer mas
Nacional
Carlos Larraín: Por oponerme a Matthei y apoyar a Kast...

El expresidente de Renovación Nacional dijo, en conversación con Radio Agricultura, que “yo desde noviembre del año pasado estuve en contra de la proclamación de Evelyn Matthei como candidata, me parecía que era prematuro, pero no me hicieron caso”.

Leer mas
Viajes
Cómo llegar al Salto del Laja: guía actualizada para v...

Conoce las mejores rutas y consejos para visitar el Salto del Laja, un clásico entre los lugares turísticos en Chile. Aprende cómo llegar desde distintas ciudades, qué precauciones tomar y qué servicios ofrece este destino natural del Biobío.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/