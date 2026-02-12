Segundo caso en 24 horas: ahora liberan por error a imputado en tribunal de Viña del Mar

Un gendarme liberó este jueves por error a un imputado que debía ser llevado a la cárcel tras una audiencia en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, Región de Valparaíso.



Según consignó Radio Biobío, cerca de las 12:30 horas, un gendarme trasladó a un detenido individualizado como Felipe Díaz Vivanco hasta la sala de audiencias 3.



Al momento de finalizar el control de detención en dependencias del tribunal, el funcionario lo liberó, pese a que la magistrada Leticia Morales había dispuesto el ingreso de este a una cárcel.



Este se trata del segundo caso de similares características ocurrido en la misma semana. Durante una audiencia de formalización en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, se descubrió que un imputado, que tenía una orden de detención vigente, fue liberado por error.



El sujeto usurpó la identidad de otro para eludir una orden de detención pendiente. La situación pasó inadvertida para la Fiscalía, la Defensoría, Gendarmería y el tribunal.

