Senado aprueba Acusación Constitucional contra juez Ulloa: queda destituido

El Senado aprobó este lunes la Acusación Constitucional en contra del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por “notable abandono de deberes”, además de la destitución del –ahora-exministro.

Por medio de redes sociales, el Senado informó que “por 44 votos a favor y 3 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el primer capítulo de la Acusación constitucional que Cámara de Diputados acordó dar lugar en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez”, consignó 24Horas.

Por otro lado, detallaron que, “por 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el segundo capítulo de la Acusación constitucional que la Cámara de Diputados acordó dar lugar en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez”.

El pasado 29 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la acusación con 141 votos a favor, mientras que solo María Luisa Cordero (RN) votó en contra y José Miguel Castro (RN) y Sergio Bobadilla (UDI) se abstuvieron.

Haber traspasado información reservada de la Corte al abogado Luis Hermosilla

El magistrado enfrenta cuestionamientos por haber traspasado información reservada de la Corte al abogado Luis Hermosilla, además de haber intervenido en nombramientos judiciales y no haberse inhabilitado en causas donde mantenía vínculos con intervinientes, consignó el medio citado.

El magistrado fue sancionado, en el marco del caso Audios, por la Corte de Apelaciones con cuatro meses de suspensión, pena reducida a dos meses con medio sueldo tras una apelación ante la Corte Suprema, la misma que decidió mantenerlo en su cargo al no alcanzar el quórum necesario para su remoción.

Consultado por su situación en una entrevista con La Tercera, Ulloa declaró: “Fui imprudente, cometí errores, pero ya fui sancionado y no corresponde que me vuelvan a condenar”.

Fin a 35 años de carrera

Con la aprobación del libelo, el Senado puso fin a los 35 años de carrera de Ulloa en el Poder Judicial. Además, el magistrado quedó inhabilitado por cinco años para ejercer funciones públicas y perdió el uso del domicilio institucional que ocupaba en la comuna de Vitacura.

Ministro cuestionó la solidez de libelo acusatorio


Durante la tramitación, el ministro cuestionó la solidez del libelo acusatorio: “Falta de rigor”, señaló sobre la Acusación Constitucional. También relativizó su vínculo con el abogado Luis Hermosilla, calificándolo como una relación “precaria”, y reafirmó: “Yo niego pertenecer a una red de corrupción al interior del Poder Judicial”.

Diputado Manouchehri advierte “red con características de mafia” en el caso del juez Ulloa
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
