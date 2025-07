Senador Castro exige investigación de la Contraloría por ausentismo en el Hospital San José

El senador Juan Luis Castro (PS) insistió en la necesidad de que la Contraloría General de la República (CGR) se pronuncie sobre un requerimiento formal, que presentó en mayo pasado, para que se investigue las irregularidades existentes en el Hospital San José



“El Hospital San José de Santiago constituye el emblema de la ineficiencia y además del lujo de tener funcionarios, con más de 4, 5, 7 años con licencia médica. Este palacio del abuso no puede continuar”, afirmó Castro.



La crítica del parlamentario se da tras los antecedentes que revelan pagos por más de $7.400 millones en sueldos a trabajadores ausentes entre 2017 y 2024, sin que se hayan aplicado las sanciones ni los mecanismos legales de control establecidos en el Estatuto Administrativo.



El senador, miembro de la Comisión de Salud, explicó que entre los elementos a aclarar solicitados a la CGR están:



1- Determinar si hubo omisiones por parte de sus autoridades administrativas.

2- Verificar la existencia de negligencias en el control de licencias médicas prolongadas.

3- Establecer si se ha configurado un perjuicio fiscal y si existen procesos de recuperación de fondos.

4- Identificar a los responsables directos e indirectos de decisiones contrarias a la normativa.

5- Evaluar si se omitieron sanciones o sumarios frente a hechos reiterados y conocidos.



“El ausentismo prolongado que hoy vemos en este hospital no es una simple anomalía administrativa. Es un verdadero atentado contra el sistema público de salud y contra miles de personas que esperan una atención digna. No puede ser que, mientras hay pacientes sin atención, algunos viajen al extranjero con licencia médica en la mano”, enfatizó Castro.



Asimismo, el parlamentario exigió al Servicio de Salud Metropolitano Norte que “tome de una vez por todas una decisión clara y firme”, acusando a dicho organismo de actuar con “indolencia, amnesia e incapacidad de gestión frente al hospital más deteriorado de la red pública chilena”.



Finalmente, el senador hizo un llamado al Ministerio de Salud para que asuma su rol con urgencia: “Pedimos al Ministerio que tome cartas en el asunto. Este nivel de abuso y abandono no resiste más espera”.