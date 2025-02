Senador Chahuán revela posibilidad de que Edmundo González viaje a Chile

El senador Francisco Chahuán (RN) dijo que existen negociaciones para que el líder opositor venezolano, Edmundo González, venga a Chile durante los próximos días.

González, quien asegura ser el presidente electo de Venezuela en las elecciones de julio del año pasado que han sido foco de acusaciones de fraude, hizo una gira internacional con el fin de obtener respaldo en su intento de asumir el cargo a principios de este año. Sin embargo, en esa oportunidad no llegó a nuestro país.

“No fui a Chile porque el Presidente Boric no está en Santiago en este momento“, expresó en enero de este año. No obstante, esta vez podría ser distinto.

“Edmundo González probablemente venga a Chile en los próximos días y creemos que es muy importante darle la legitimidad que implica que venga a nuestro país, reconocido como presidente electo de Venezuela”, señaló Chahuán a Radio Pauta, recogió 24Horas.

“Hoy está en Alemania y ahora hay una posibilidad de que llegue a Chile. Si es que llega a Chile, él debiera tener una agenda tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo. Si es que esa visita se logra concretar, estamos haciendo esfuerzos para que eso ocurra”, agregó.

Hasta el momento, no existe más información sobre la supuesta visita ni tampoco algún itinerario.