Senador Cruz-Coke y homicidio de su primo en La Reina: Siempre prensamos que “es imposible que haya asesinado a sus hijos”

El parlamentario de Evópoli dijo a Chilevisión que Eduardo Cruz-Coke “era una persona que se desvivía por sus hijos. La señora de él, Carolina, en el funeral habló de lo buen padre que es. Uno no habla de un parricida como el buen padre que es y Eduardo era una enorme persona, de un corazón de oro”.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) abordó el triple homicidio ocurrido el 18 de octubre pasado en La Reina, donde murieron su primo Eduardo y sus sobrinos de 17 años.

“La Fiscalía recoge lo que nosotros siempre hemos pensado en la familia, Eduardo es imposible que haya asesinado a sus hijos, nunca pensamos que eso pudiera ser posible”, dijo a Chilevisión.

El parlamentario agregó que “era una persona que se desvivía por sus hijos. La señora de él, Carolina, en el funeral habló de lo buen padre que es. Uno no habla de un parricida como el buen padre que es y Eduardo era una enorme persona, de un corazón de oro”, recogió Emol.

Agregó que lo ocurrido “es un caso macabro, horroroso… Los detalles son macabros, son escabrosos, son de una crueldad brutal. Eduardo hubiera sido incapaz de tocar a sus hijos”.

Consultado acerca de si conocía a Jorge Ugalde, el único detenido por el caso y quien es pareja de su prima Trinidad Cruz-Coke, el senador sostuvo que “no lo conocía, y a mi prima Trinidad muy poco también. A Eduardo sí, mucho… Era una persona que amaba a sus hijos y lo quisieron implicar en una cosa horrorosa, como es parricidio”.

Este martes formalizan a imputado por triple homicidio de La Reina: Móvil sería herencia
