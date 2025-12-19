Home Nacional "senador espinoza: “la causa de la derrota no es una, es una multi..."

Senador Espinoza: “La causa de la derrota no es una, es una multiplicidad de causas”

El parlamentario socialista, en entrevista con Radio Duna, dijo que “le entregamos a la ultraderecha el gobierno por responsabilidad de ellos y porque también no fuimos capaces, desde la centro-izquierda, de tener una candidata que generara más confianza”.

Patricia Schüller Gamboa
Senador Espinoza: "La causa de la derrota no es una, es una multiplicidad de causas"

El senador Fidel Espinoza (PS) abordó la derrota electoral en las presidenciales y se refirió a su posición frente al próximo gobierno de José Antonio Kast.

En entrevista con Radio Duna, el parlamentario descartó que exista una sola causa que explique el resultado del fin de semana. “La causa de la derrota no es una, es una multiplicidad de causas”, dijo, apuntando además a errores políticos previos dentro del sector.

Según Espinoza, el proceso “partió mal antes, con la borrachera constitucional que planteó Manouchehri”.

En ese contexto, fue crítico con la responsabilidad de la centroizquierda en el actual escenario político. “Le entregamos a la ultraderecha el gobierno por responsabilidad de ellos y porque también no fuimos capaces, desde la centro-izquierda, de tener una candidata que generara más confianza”, afirmó.

Respecto a su posición frente al próximo gobierno de Kast, Espinoza marcó una postura clara, señalando que evaluará las iniciativas caso a caso. “Si ellos hacen buenas cosas para el país, ahí estará mi voto”, indicó, pero advirtió que será oposición firme frente a eventuales retrocesos. “Si quieren meterle mano a la gratuidad en la educación o a los derechos laborales, la voy a defender a muerte”, dijo.

Espinoza también se refirió al conflicto con el diputado Daniel Manouchehri, indicando que “no tengo temas personales con nadie, lo que pasa es que a mí no me gusta que las personas, por tratar de menoscabar el rol de otro, actúen como este diputado”, señaló.

“Yo nunca he tenido un problema y él me trata de corrupto. Si yo me quedo callado, le estoy dando la razón de que tengo algún hecho que no corresponde”, agregó.

En esa línea, recalcó que no podía guardar silencio frente a ese tipo de imputaciones: “Si él me dice corrupto, no me puedo quedar callado y por eso presenté una querella. Voy a demostrar que sus dichos son falsos”.

