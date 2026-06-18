Senador Longton: “Thayer no tenía las competencias para el cargo en Migraciones”

El senador Andrés Longton (RN) emitió fuertes críticas contra el exdirector de Migraciones, Luis Thayer, a propósito del escándalo por el ingreso irregular a Chile de menores haitianos.



“La mirada de Thayer no correspondía con lo que estaba viviendo el país, por lo que creíamos que no tenía las competencias para el cargo. Lo que quedó evidenciado durante su administración”, dijo Longton en Radio Infinita.



Remarcó que “no sólo yo, sino que también varios parlamentarios, tenemos la peor opinión del señor Thayer. Por lo que pedimos su salida del cargo en reiteradas ocasiones”.

“Llegó con una mirada muy condescendiente y romántica de la migración irregular”

Agregó que Thayer “llegó con una mirada muy condescendiente y romántica de la migración irregular. Recordemos que él era el principal impulsor de la detención de las expulsiones. Y elaboró un programa de gobierno del expresidente Gabriel Boric que hablaba de regularizar, llenando los tribunales de recursos para que las expulsiones no se ejecutaran”.



Según Longton, “este tema de los niños haitianos es angustiante, pues eventualmente fueron traficados o víctima de tráfico. En sucesivas ocasiones fue advertido que había algo que no estaba bien respecto de estos vuelos masivos. En atención a que el control no era suficientemente riguroso”.



Detalló que “a Thayer lo tuvimos muchas veces en la Comisión de Gobierno. Y varios parlamentarios le advirtieron que no había un seguimiento transparente respecto de qué pasaba con estos menores de edad que llegaban en aviones llenos”.



Añadió que se le advirtió “no sólo por lo que pasaba en el aeropuerto, pues sigue abierto el tema de lo que sucede en la frontera norte con menores de edad que entran de forma irregular con adultos sin el debido resguardo”.

“Qué pasa con esos menores denominados los ‘niños-pasaporte'”

Longton recordó que “hay una resolución del señor Thayer del año 2024 que permite el ingreso irregular a adultos. Con el solo requisito de que los acompañen menores de edad. La duda se plantea de inmediato. Qué pasa con esos menores, denominados los ‘niños-pasaporte’ porque se intercambian de mano en mano. Y en el norte son más de cuatro mil”.



El parlamentario señaló que “todo ese tipo de cosas fueron advertidas e insisto que hubo una mirada condescendiente del señor Thayer, quien entendía que al ingresar al país los menores iban a estar protegidos. Pero no verificaron que había algo que no funcionaba bien con el ingreso masivo de adultos acompañando a muchos menores”.



Longton precisó que “si en 2023 el propio Servicio de Migraciones entregó una denuncia a Fiscalía, que se sumó a otras, no es posible flexibilizar los requisitos de ingreso como se hizo. Y recién en 2025 fue detenido el proceso de reunificación familiar. ¿Cómo es posible que alguien medianamente diligente no tome acciones más concretas y contundentes, como llamar al ministro (del Interior) y advertir al Presidente y se conforme con enviar un mero oficio? Eso revela que estamos frente a una persona que no tenía las competencias para el cargo, más allá de lo que hubiera pasado con otros servicios”.



El senador precisó que a Thayer “le correspondía coordinar esos servicios, más aun ante casos de personas muy vulnerables, niños que vienen de otro país y que no hablan nuestro idioma”.



El parlamentario rememoró que “en una Comisión de Gobierno secreta les pregunté a la PDI y al director de Migraciones qué pasaba con esos menores de edad. Y Thayer me dijo que se notificaba a los Tribunales de Familia. Sus respuestas siempre fueron vagas y daba a entender que las cosas se estaban haciendo bien, pero la coordinación no era acorde con un estado de derecho”.



Añadió que “no es razonable que un mayor de edad tenga dos ingresos con 130 niños. Cómo nadie advirtió que puede haber irregularidades. Y como Migraciones flexibilizó los requisitos de ingreso en 2024, cualquiera podía adulterar o falsificar documentos. No había controles y ni siquiera existe una base de datos”.



Para Longton, “hay una deficiencia profunda que no tiene que ver con leyes. Las leyes están, pero no se cumplen. No hay coordinación ni protocolos para que se cumpla con la debida protección de estos menores de edad. Espero que desde ahora haya una búsqueda de los niños. Lo primero es encontrarlos, luego se verán responsabilidades políticas y administrativas”.