Senador Núñez y Plan de Reconstrucción de Kast: Es una “contrarreforma tributaria”

El senador Daniel Núñez (PC) criticó el Plan de Reconstrucción presentado por el Presidente José Antonio Kast, el que calificó como una “contrarreforma tributaria” que busca “desmontar todo el andamiaje tributario que se ha hecho en Chile” desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet.



En entrevista con Radio Cooperativa, el parlamentario aseguró que la presentación del plan constituye un “acto de deshonestidad intelectual y un engaño, pues están diciéndole al país que se requieren más recursos para financiar la reconstrucción de los incendios (…), pero, al mismo tiempo, hacen todo lo contrario”.



El proyecto de ley, anunciado el sábado por José Antonio Kast, generó inmediatas críticas de la oposición, que cuestiona la inclusión de medidas de ajuste económico -como la reducción del impuesto corporativo y la limitación de beneficios sociales- bajo el “pretexto” de la necesidad de reconstrucción habitacional en zonas afectadas por los incendios.



“Ellos presentan (dentro del plan) un paquete de medidas con la rebaja del impuesto a la primera categoría, la reintegración del sistema tributario y la rebaja al impuesto a las herencias, que disminuye los ingresos fiscales aproximadamente en 2.800 millones de dólares al año”, cuestionó Núñez.

“Si nos están diciendo que esto es el Plan de Reconstrucción entonces nos están mintiendo”

A su juicio, “lo que nos anunciaron en forma encubierta es que el Presidente Kast está haciendo una contrarreforma tributaria (…). Nos están diciendo que van a desfinanciar el Estado de manera estructural y, además, todas estas medidas benefician al 1% más rico de la población”, denunció.



“Si nos están diciendo que esto es el Plan de Reconstrucción, entonces nos están mintiendo. Si van a hacerlo y el problema es que hay que allegar mayores recursos al Estado, perfecto, que tomen las medidas. Y si ellos quieren bajar el impuesto a las grandes empresas, que lo digan en forma transparente, pero que no engañen al país diciéndole que esto es un plan de reconstrucción”, expresó el senador.



“Están desmontando todo el andamiaje tributario que se ha hecho en Chile desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet”, aseveró Núñez y aseguró que él “no estará disponible a retroceder en materia de equidad tributaria (con este plan)”. Si bien puntualizó que “no puede hablar” por sus aliados -como el Socialismo Democrático-, ve “difícil que los sectores progresistas vayan a apoyar una propuesta de este tipo”.

“La clave primero es abrir el debate entre nosotros”

“La clave primero es abrir el debate entre nosotros (…); yo creo que sería muy importante que convocáramos un seminario con los expertos que nos apoyaron en el debate tributario -como, por ejemplo, el mismo exministro (Mario) Marcel- y analizar todas estas medidas con mayor detalle”, agregó.



“Tenemos que estar llanos a discutirlo técnicamente y de ahí emanar una opinión final. Estoy seguro de que, en una discusión técnica rigurosa, nos vamos a dar cuenta de que incluso es mucho peor de lo que yo estoy comentando”, señaló el parlamentario.



Agregó que me parece a mí que el camino nuestro hoy es unir fuerzas para un debate muy profundo en estos días, tener una postura común como fuerzas progresistas e ir unidos a enfrentar a la derecha”, aseguró.



Núñez indicó que “cada vez que nosotros nos dividimos por el motivo que fuere, la derecha avanza. Entonces, la unidad es un factor fundamental para defender conquistas sociales, así que yo espero que logremos unidad en estos temas”.