Senadora Campillai: “La ley de amnistía posiblemente no llegue a buen puerto”

La senadora Fabiola Campillai (Ind.) manifestó este miércoles que, debido a la oposición de la derecha, es muy probable que la ley de amnistía que beneficiaría a los detenidos del estallido social no sea aprobada.

En el programa “Profundidad de Campos” de TV Senado, la parlamentaria sostuvo que “la derecha definitivamente no quiere nada con ella. Ellos dicen que los detenidos son delincuentes que no pueden salir de las cárceles, pero nosotros pensamos diferente. Sabemos que esa ley de amnistía posiblemente no llegue a buen puerto, pero vamos a seguir luchando de muchas maneras”.

Para que la iniciativa sea aprobada en la Sala del Senado se necesita un voto de la oposición, pero pese a eso la senadora afirmó que “trabajaremos en ayuda de nuestros jóvenes que están en las cárceles, que son hartos, y vamos a seguir luchando”.

Campillai, que perdió la vista, el olfato y el gusto tras ser impactada por una bomba lacrimógena en noviembre de 2019 en San Bernardo, aseguró que “Carabineros no ha terminado de disparar” en las últimas manifestaciones en la Plaza Baquedano.

Agregó que “cada viernes hay personas con daños. No sabemos cuándo esto va a terminar, pero sin duda no queremos más mutilados, no queremos más personas fallecidas. Queremos la paz en Chile y eso se tiene que lograr sacando a estos carabineros de donde están”.

La legisladora también se refirió a la labor de la Convención Constitucional y afirmó que la nueva Constitución que se está redactando “de todas maneras va a ser mejor que la que tenemos hoy”.

También criticó a la prensa por cómo ha tratado el tema del trabajo del organismo. “Los canales nacionales y la prensa nacional burguesa están tratando de tirar a nuestra Convención al suelo y eso no lo vamos a permitir. Vamos a luchar para que esta Convención salga adelante y que en el plebiscito de salida pueda haber un apruebo y esto comience a cambiar”, indicó.

Aseveró que su objetivo será “informar a la gente y las organizaciones, juntas de vecinos y todo lo que sea para que sepan realmente lo que es la Convención y que está haciendo”.