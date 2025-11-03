Home Nacional "senadora paulina núñez cuestiona a directiva de su partido por di..."

Senadora Paulina Núñez cuestiona a directiva de su partido por dichos sobre Mario Desbordes

La parlamentaria criticó que “el presidente de RN acusa ‘falta de lealtad y consecuencia política’ del alcalde de Santiago, mientras su propia secretaria general respalda a un diputado de Evópoli. Esa incoherencia es la que de verdad debiera preocuparnos”.

Patricia Schüller Gamboa
La senadora Paulina Núñez calificó como impresentable la decisión de la directiva de Renovación Nacional (RN) de enviar al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, al Tribunal Supremo del partido por haber manifestado apoyo al candidato a diputado republicano Álvaro Carter, quien va a la reelección en el mismo distrito en el que aspira a reelegirse la también diputada RN, Ximena Ossandón.

La legisladora cuestionó que “el presidente del partido acusa ‘falta de lealtad y consecuencia política’ contra Mario Desbordes, mientras su propia secretaria general respalda a un diputado de Evópoli. Esa incoherencia es la que de verdad debiera preocuparnos”.

Núñez advirtió que el verdadero error político en el distrito donde compite la diputada Ossandón “es la decisión de la directiva de inscribir en su lista a una candidata de izquierda”.

En esa línea, afirmó que “la diputada Ossandón podría arrastrar una candidatura que confunde al electorado y esa es la raíz del problema, no la opinión de un alcalde que dice lo que muchos piensan”.

A juicio de la senadora de Antofagasta “el presidente del partido se está dando el gusto de acusar a Mario Desbordes de lo que no acusó a su secretaria general, eso sí que es falta de coherencia, consecuencia y sentido político.”

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
