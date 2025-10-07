Seremi de salud clausura clínica estética clandestina en comuna de Las Condes

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana clausuró este martes una clínica estética clandestina ubicada en la comuna de Las Condes. En el lugar se encontró una persona sedada lista para someterse a una abdominoplastía.



La autoridad sanitaria llegó hasta la Torre Oriente del Hotel Marriott, donde se encuentra la “Klinica Figura Estética”, la que sólo cuenta con autorización para realizar intervenciones faciales como la inyección de bótox y colágeno. Sin embargo, también ofrecían implantes mamarios y de glúteos, abdominoplastía y liposucción, procedimientos que requieren una intervención mayor.

La mujer que se encontraba sedada viajó desde el norte para someterse a una abdominoplastia y debió llamarse a un equipo médico externo para que la asistiera.



La doctora Keila Figuera es quien está a cargo de la clínica estética y cuenta con una serie de reclamos en redes sociales. “Esto es privado, tengo mi autorización“, acusó en declaraciones a Tele13.



El seremi de Salud RM, Gonzalo Soto, declaró que “lo más importante son los hechos, los hechos son que aquí se encontró un lugar ilegal, que no tenía ninguna autorización sanitaria”.



Adicionalmente, acusó que “había una puerta que no parecían serlo, eran unas gavetas tipo lockers, que, al moverlas, uno podía acceder al otro sector. Claramente, aquí hay un ánimo de esconder a la autoridad sanitaria”.



De esta manera, el seremi señaló que se procedió con su clausura “porque comprende un riesgo para la población”.