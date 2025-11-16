Sharp apunta a una mayoría en el Congreso que “acompañe un gobierno de Jara”

El candidato a diputado por el Distrito 7, Jorge Sharp, llegó hasta el Instituto de Matemáticas PUCV para ejercer su voto en estas elecciones que calificó como un “proceso inédito”.



Desde el Cerro Barón, afirmó que “es la elección con más participación en la historia, por tanto, las autoridades que resulten electas van a tener una legitimidad democrática que quizás otras no han tenido. Y eso, evidentemente, es una responsabilidad mayor respecto al futuro del país”.



En cuanto a una posible segunda vuelta presidencial, Sharp dijo que ve “que la candidatura de Jeannette Jara ha ido creciendo muchísimo las últimas semanas. Soy de los que creen que se puede ganar en primera vuelta y, si no, tener un resultado muy, muy bueno”.



“Lo importante es que la convocatoria de Jeannette Jara ha llegado a todos los rincones del país, a gente que incluso no es progresista, no es de izquierda, mucho independiente, gente sencilla y humilde de nuestro país, y eso hoy día es lo que importa”, añadió.



Asimismo, sostuvo que “es muy importante que desde la Región de Valparaíso y, en particular, el Distrito 7, contribuyamos con una mayoría progresista, una mayoría de izquierda, una mayoría por los cambios, una mayoría que acompañe un gobierno de Jeannette Jara.



“Acompañar un gobierno de Jeannette Jara con un Congreso que esté a la altura de lo que esperan las personas, que deje la pelea chica y que ponga por delante los temas que le importan a las familias chilenas: llegar a fin de mes, seguridad, el fin de las listas de espera y todas aquellas cosas que Jeannette Jara ha planteado en su programa”, apuntó.