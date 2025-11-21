Solicitan que actriz Yuyuniz Navas declare en calidad de testigo por triple crimen de La Reina

La actriz Yuyuniz Navas fue citada a declarar como testigo en la investigación por triple crimen del fotógrado, Eduardo Cruz-Coke, y sus dos hijos en La Reina.

Según un informe policial, la declaración de un testigo indicaba que “frente a una vivienda había un hombre y una mujer en una actitud nerviosa y extraña, se dieron cuenta de mi presencia y miraron como asustados, como cuando pillan a un niño haciendo una maldad”.

Marcelo Castillo, abogado de Jorge Ugalde -cuñado de la víctima y principal sospechoso del crimen junto a su esposa Trinidad-, reveló al matinal “Contigo en la Mañana” (CHV) que la mujer mencionada fue identificada mediante cámaras, y que se trataría de la hija de Eli de Caso.

“La tenemos identificada y pedimos que declare en calidad de testigo. Es una vecina del sector”, dijo Castillo, aclarando que la actriz “no se juntó con don Jorge Ugalde ni participó del crimen. Tiene una relación con una casa vecina, pero no tiene ninguna vinculación con los hechos”.

En tanto, Fiscalía consideraría fundamental el testimonio de la ex “Gran Hermano” ya que, según el exfiscal Carlos Gajardo, “es evidente que la propia declaración de Yuyuniz Navas es fundamental; la Fiscalía debe estar haciendo esto. Es una línea que hay que investigar y avanzar”.

Yuyuniz Navas se refirió a la citación a través de un comunicado, donde afirmó que estos últimos días, ha sido “asediada por la prensa” sobre el caso.

“Debo señalar que ese día me encontraba de visita en la casa de una persona de mi confianza; son lugares que transito frecuentemente y que por casualidad son cercanos al lugar de los hechos. He colaborado en prestar declaración como todos los vecinos del sector que estábamos en un día normal”, indicó.

La actriz agregó que cumplirá “con todo lo que la policía de investigaciones y la Justicia requieran de mí, porque no estoy implicada en los hechos, y mi obligación como la de cualquier otro ciudadano que respeta las instituciones es estar disponible para lo que se requiera”.

“Mi nombre, al ser conocido hoy, genera especulaciones de la prensa en titulares equívocos que no solo dañan mi honra y mi imagen, sino además perjudican la investigación y pierden el foco de un proceso judicial que las autoridades del país deben conducir en base a esclarecer los hechos, dar consuelo y justicia a esa familia”, sentenció.