Home Nacional "solitario pistolero atacó oficinas de seguridad ciudadana en esta..."

Solitario pistolero atacó oficinas de Seguridad Ciudadana en Estación Central

Las indagatorias buscan establecer si el ataque guarda relación con posibles amenazas posteriores a un operativo contra el comercio ambulante.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Al menos ocho disparos fueron efectuados durante la madrugada de este lunes contra un centro de operaciones de Seguridad Ciudadana en la comuna de Estación Central.

El ataque se registró en la calle Santa Teresa, en la población Los Nogales, lugar hasta el que llegó un sujeto armado que abrió fuego contra el recinto, sin provocar trabajadores lesionados.

El capitán Andrés Said explicó que “se escuchan ruidos provenientes desde el exterior, razón por lo cual personal que se encontraba al interior, que corresponde a la Municipalidad de Estación Central, al interior de una base municipal, visualiza sobre la calzada evidencia balística, por lo cual llaman de forma inmediata a Carabineros”, recogió Radio Cooperativa.

“Producto de esto, Carabineros arriba al lugar, realiza diligencias autónomas con la finalidad de verificar lo sucedido, advirtiendo estas vainas, las cuales ya fueron levantadas”, añadió.

Las indagatorias buscan establecer si el ataque guarda relación con posibles amenazas posteriores a un operativo contra el comercio ambulante.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Fiscalía detalla detención del presunto intermediario ...

El imputado permanece en la 3° Comisaría de Santiago, desde donde será trasladado posteriormente al Centro de Justicia. Desde el Ministerio Público, con sede en el sector oriente de la capital, precisaron que el detenido será procesado en el bloque AM.

Leer mas
Nacional

Presunto sicario del “Rey de Meiggs”: ¿Para qué ...

En un video capturado por Mega se muestra cómo Alberto Carlos Mejía es abordado por la prensa mientras estaba siendo custodiado por la Interpol. Luego de ser consultado directamente si estaba “arrepentido de haber asesinado al empresario en Chile”, el detenido respondió en varias ocasiones: “Según ustedes era empresario”.

Leer mas
Nacional

Menor de dos años fue atropellada accidentalmente por ...

El teniente Joaquín Foster, oficial de ronda de la Prefectura Maipo, explicó que, al ser informados del hecho y de la necesidad de evacuación aérea, se activaron todos los protocolos de emergencia policial.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
19
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/