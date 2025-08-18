Solitario pistolero atacó oficinas de Seguridad Ciudadana en Estación Central

Al menos ocho disparos fueron efectuados durante la madrugada de este lunes contra un centro de operaciones de Seguridad Ciudadana en la comuna de Estación Central.

El ataque se registró en la calle Santa Teresa, en la población Los Nogales, lugar hasta el que llegó un sujeto armado que abrió fuego contra el recinto, sin provocar trabajadores lesionados.

El capitán Andrés Said explicó que “se escuchan ruidos provenientes desde el exterior, razón por lo cual personal que se encontraba al interior, que corresponde a la Municipalidad de Estación Central, al interior de una base municipal, visualiza sobre la calzada evidencia balística, por lo cual llaman de forma inmediata a Carabineros”, recogió Radio Cooperativa.

“Producto de esto, Carabineros arriba al lugar, realiza diligencias autónomas con la finalidad de verificar lo sucedido, advirtiendo estas vainas, las cuales ya fueron levantadas”, añadió.

Las indagatorias buscan establecer si el ataque guarda relación con posibles amenazas posteriores a un operativo contra el comercio ambulante.