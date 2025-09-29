Sorprenden a peruano con 155 celulares en su poder en vivienda de Independencia: lo pillaron bebiendo alcohol

Carabineros detuvo a un sujeto de nacionalidad peruana que mantenía en su poder 155 teléfonos celulares de diferentes marcas, además de otras especies de las que no pudo justificar su procedencia.

La detención se produjo en la madrugada de este lunes en la comuna de Independencia, cuando funcionarios policiales sorprendieron al sujeto mientras bebía alcohol en calle Picarte.

Por este motivo fue sometido a un control de identidad para verificar antecedentes pendientes. Durante el procedimiento se constató que mantenía en su poder cajetillas de cigarrillos de contrabando destinadas a la venta.

Durante la fiscalización, el individuo manifestó voluntariamente que en su domicilio mantenía más productos.

Con autorización verbal, el personal ingresó al inmueble y se percató de la existencia de: 155 teléfonos usados, $1.366.000 en efectivo, 257 dólares, 350 soles, 18 cajetillas de cigarrillos y 900 latas de cerveza de distintas marcas.

Al no poder acreditar la procedencia de los artículos, el sujeto fue detenido. No registra antecedentes policiales y quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.