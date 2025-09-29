Home Nacional "sorprenden a peruano con 155 celulares en su poder en vivienda de..."

Sorprenden a peruano con 155 celulares en su poder en vivienda de Independencia: lo pillaron bebiendo alcohol

Durante la fiscalización, el individuo manifestó voluntariamente que en su domicilio mantenía más productos.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Carabineros detuvo a un sujeto de nacionalidad peruana que mantenía en su poder 155 teléfonos celulares de diferentes marcas, además de otras especies de las que no pudo justificar su procedencia.

La detención se produjo en la madrugada de este lunes en la comuna de Independencia, cuando funcionarios policiales sorprendieron al sujeto mientras bebía alcohol en calle Picarte.

Por este motivo fue sometido a un control de identidad para verificar antecedentes pendientes. Durante el procedimiento se constató que mantenía en su poder cajetillas de cigarrillos de contrabando destinadas a la venta.

Durante la fiscalización, el individuo manifestó voluntariamente que en su domicilio mantenía más productos.

Con autorización verbal, el personal ingresó al inmueble y se percató de la existencia de: 155 teléfonos usados, $1.366.000 en efectivo, 257 dólares, 350 soles, 18 cajetillas de cigarrillos y 900 latas de cerveza de distintas marcas.

Al no poder acreditar la procedencia de los artículos, el sujeto fue detenido. No registra antecedentes policiales y quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Source Texto: Aton / Foto: Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Tendencia

VIDEO: Terminan de construir el puente más alto del mu...

El Puente del Gran Cañón de Huajiang, en la provincia de Guizhou, suroeste de China, está oficialmente terminado y abierto al tráfico, convirtiéndose en el puente más alto del mundo, según informó el domingo la cadena estatal CCTV.

Leer mas
Nacional

Alza de la PGU benefició a 391 mil adultos mayores en ...

Según consignó La Tercera, entre el 2 y el 16 de septiembre se pagó el incremento de la PGU desde los $224 mil, a $250 mil, para las personas con 82 años o más.

Leer mas
Nacional

Kast descartó estallido social en su eventual gobierno...

El candidato del Partido Republicano, en entrevista con La Nación de Buenos Aires, dijo que “hoy la gente está cansada, hay sectores muy vulnerables que tenían antes posibilidad de ir a tres mega supermercados, y hoy no cuentan con ninguno porque fueron quemados y saqueados. Lugares en centros urbanos donde había instalaciones del Estado, como el Registro Civil u otros de atención a la sociedad civil, fueron quemados, vandalizados y hasta el día de hoy no se recuperan”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
2
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/