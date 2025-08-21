SQM registra el pago más bajo al Fisco en 4 años por baja en el precio del litio

La disminución en el precio del litio provocó que SQM redujera sus ingresos casi un 22% en 2025, afectando directamente al Fisco, que recibió un 42% menos por el arriendo del Salar de Atacama.

Los ingresos por litio y derivados de SQM alcanzaron los US$ 948 millones, lo que significó una baja de 21,8% frente a los US$ 1.212 millones del mismo periodo de 2024, según informó La Tercera.

La caída se explicó principalmente por el precio del litio, que marcó el promedio más bajo desde 2021: entre abril y junio llegó a US$ 8,4 por kilo, mientras que el año pasado fue de US$ 12,7.

Pese al aumento en la producción, los resultados fueron negativos: en el segundo trimestre se vendieron 53 mil toneladas métricas, más que las 52.300 del mismo periodo en 2024.

La minera vinculada a Julio Ponce Lerou y Tianqi pagó a Corfo US$151 millones en el primer semestre, un 42% menos que en 2024, lo que representó una caída de US$109 millones.

Los pagos de SQM a Corfo entre enero y junio fueron los más bajos desde 2021, cuando entregó US$40 millones, y muy inferiores a los US$ 1.529 millones de 2022.

En el segundo trimestre, los derechos pagados a Corfo fueron de US$71 millones, un 46% menos que los US$133 millones del mismo lapso de 2024.

SQM ya había anticipado precios del litio más bajos que en trimestres anteriores.

El gerente general, Ricardo Ramos, explicó que algunos contratos llegaron a los límites inferiores, afectando los volúmenes. En el segundo trimestre se vendieron menos toneladas (53 mil) que en el primero (55 mil).

Ricardo Ramos proyectó que las ventas en el Salar de Atacama crecerán cerca de un 10% respecto al año pasado, además de un alza en las operaciones en Australia.