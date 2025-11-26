“Su físico ha dicho basta”: Gabriel Suazo se lesiona en Sevilla y será baja en el derbi ante el Betis

Home Triunfo "“su físico ha dicho basta”: gabriel suazo se lesiona en sevilla y..."

El lateral chileno sufrió una lesión tras la derrota del lunes pasado ante el Espanyol, por lo que se perderá el clásico de este domingo frente al equipo de Manuel Pellegrini.

Leonardo Medina
Duro golpe para Gabriel Suazo y el Sevilla. El lateral chileno se perderá el clásico de este domingo ante el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: X
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

