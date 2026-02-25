Suben a 12 los fallecidos por explosión de camión de gas en Renca

La tragedia ocurrida en Renca el pasado jueves 19 de febrero, producto de la explosión de un camión de gas, sumó una nueva víctima fatal este miércoles, elevando a 12 el total de fallecidos.



La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó mediante un comunicado que “lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en el Hospital del Trabajador de la ACHS”.



“En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida”, añadieron.

Aún permanecen hospitalizadas nueve personas

El organismo detalló que aún permanecen hospitalizadas nueve personas en distintos recintos de la red pública y privada. “Cinco de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que cuatro pacientes se encuentran en cuidados intermedios”, señalaron.



De acuerdo con la información oficial, tres pacientes están internados en la Mutual de Seguridad, otros tres en el Hospital del Trabajador de la ACHS, dos en la Clínica Indisa y uno en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, conocido como la ex Posta Central.