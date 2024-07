Subsecretario de Defensa: “El crimen organizado no se combate con aviones F-16”

El subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, reiteró la postura del Gobierno en contra del despliegue de las Fuerzas Armadas en ciudades para combatir la criminalidad, pese al llamado que actores políticos, incluidos los del mundo oficialista, han hecho en ese sentido.



Montero dijo en entrevista con CNN Chile que existe una asimetría en el actuar militar que lo hacen desaconsejable para actuar en el control policial de la delincuencia y la seguridad pública.



“¿Cuál es la experiencia comparada? principalmente en Latinoamérica: que no da resultados positivos involucrar directamente y sin ningún tipo de límite a militares en labores de seguridad ciudadana. ¿Cuál es la experiencia empírica? que deteriora la democracia y que desprofesionaliza los militares“, afirmó.



Agregó que el Gobierno tiene una postura muy clara sobre esta materia: “Todo lo que sea necesario por parte del Estado para apoyar la labor policial, la vamos a hacer, pero las labores policiales y militares son distintas”



“El crimen organizado no se combate con F-16 y tanques, se combate con inteligencia financiera, se combate tomando el territorio que están utilizando, se combate con buenas pruebas y buenos juicios“, precisó.



El subsecretario de Defensa destacó que se debe “ser inteligentes en la forma que presentamos esto y no con soluciones altisonantes“.



Consultado por la contradicción aparente de esa postura con el despliegue militar en la Macrozona Sur, Montero afirmó que no se trata de una falta de consistencia, sino que es una “muestra de convicción con una tarea en particular”.



“El apoyo de las Fuerzas Armadas en esa zona es complementario a las policías, estamos haciendo labores que se complementan y es importante entender eso, porque es una zona particular. No estamos hablando de una zona urbana y lo más importante es que ha dado resultado“, afirmó.



“¿Cuál es la convicción que tenemos nosotros? En esto quiero ser bien claro, esto -el Estado de Excepción- tiene que terminar en un momento, tiene que volver a ser labor policial, hoy día no, el próximo año tal vez tampoco, pero esa convicción no hay que perder la vista”, subrayó.



“Vamos a utilizar todas las herramientas del Estado que sean necesarias durante el tiempo que sea necesario, pero sin perder de vista que esas tienen que volver a ser funciones policiales“, cerró.