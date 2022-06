Subsecretario de Prevención del Delito: “Una de las prioridades es el desarme de la población”

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se alineó con el compromiso del Gobierno de trabajar en pos de un control de armas y municiones, y aseguró que uno de los objetivos es avanzar hacia el desarme de la población.



En entrevista con El Diario de Cooperativa, Vergara analizó en primer lugar el fenómeno del aumento de homicidios: “Lo que en un momento podía ser un conflicto que se resolvía a combos, después, en muchos casos, lo que vimos fue un fenómeno que se incrementó y que fue el uso de armas blancas, y hoy lamentablemente estamos hablando de armas. Por eso mismo, hemos definido que una de las prioridades de acción es el desarme de la población”.



“Toda la evidencia mundial -y como país tenemos que ser súper rigurosos en mirar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado- es que las sociedades que avanzan hacia el armamentismo de la ciudadanía terminan siendo sociedades más violentas”, resaltó.



El subsecretario reconoció que “tenemos un problema en que la regularización que se ha aplicado en el país, y particularmente la fiscalización, no ha sido eficiente; entonces, tenemos una importante circulación de armas que fueron adquiridas de forma legal y que, como muy bien nos demuestra la PDI, en algunos casos hasta el 60 por ciento de procedimientos que se ejecutan en ciertas comunas las incautaciones son de armas previamente inscritas”.



“Como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo en que el desafío de la inseguridad, directamente aparejado con la desigualdad, tenemos que enfrentarlo entre todas y todos, sector público y sector privado, ciudadanía en general, y tener la capacidad de entender que tenemos que ceder en muchas concepciones que teníamos adquiridas en la sociedad para transitar hacia sociedades menos violentas y más seguras”, reflexionó.



En ese sentido, Vergara estimó que “las buenas noticias es que como país todavía estamos a tiempo de hacer muchas cosas y eso es lo que nos mueve en seguir avanzando y actuando”.



Por otra parte, la autoridad afirmó habló sobre una de las responsabilidades del Gobierno: “Las policías estén donde se les necesita, por eso el Presidente nos ha pedido avanzar en un proceso de redistribución de las policías para que no solamente la presencia policial sea acorde con la necesidad, sino que sea pública y transparente”.



“La presencia policial no ha bajado”, aclaró en ese sentido, acotando que “al contrario, hemos avanzado hacia fuerzas policiales dinámicas, hacia un plan Centauro que ha resultado resultados muy buenos en la primera semana de trabajo, el reforzamiento policial de 700 carabineros a nivel nacional nos arrojó cifras positivas, lo que nos alegra”.