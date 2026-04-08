Sujeto roba bolso a adulta mayor mientras rezaba en parroquia de Concepción

Un insólito robo ocurrió este lunes al interior de la Parroquia del Sagrario de Concepción. Un sujeto entró y le robó un bolso a una adulta mayor que estaba rezando el rosario.

Según consignó 24Horas, el hecho fue captado por cámaras de seguridad de la iglesia. Se registró a las 11:12 horas, cuando el hombre entró al templo e incluso “saludó” al altar con el fin de pasar desapercibido.

Sin embargo, al ver a la víctima de espaldas, le arrebató un bolso con diversas pertenencias en su interior.

“Yo me arrodillé para recibir la bendición y la persona se puso detrás mío muy rápido. No lo sentí”, indicó.

Tras su cometido, salió de la parroquia y por ahora no ha podido ser detenido por las autoridades.

La mujer que sufrió el robo es Nubia Pincheira, de 75 años, quien ese día se ofreció a rezar porque la persona que suele hacerlo no había asistido.

“Sentí angustia y un susto tremendo. Salí de la capilla y encontré una carabinera que me ayudó”, dijo la mujer.

El delincuente le sustrajo $70.000, mientras que el resto de sus pertenencias fueron recuperadas por la policía.

Parte de este dinero lo tenía destinado a pagar cuentas.