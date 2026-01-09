Sujetos capturan a tiburón en playa de El Quisco y se toman fotografías con él: Municipio evalúa acciones legales

Un grupo de turistas generó duras críticas tras capturar esta semana a un tiburón mako en la comuna de El Quisco y fotografiarse con el ejemplar.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales, lo que provocó indignación entre vecinos, organizaciones animalistas e incluso autoridades locales.

El alcalde de El Quisco, José Jofré, informó que el municipio evalúa presentar acciones legales contra los responsables de la captura y exhibición del tiburón.

El jefe comunal cuestionó duramente el hecho y señaló que se trata de “la irresponsabilidad de esa gente que no tiene cultura, que no cuida nada. Ya basta”, recogió Emol.

Asimismo, agregó: “Ese tipo de gente es la que uno no quiere, porque no están entendiendo nada de cuidar el medio ambiente, de cuidar el ecosistema”.

En esa línea, recalcó que “nosotros con los pescadores trabajamos, le ponemos un profesional biólogo marino que les está enseñando, y a esta gente les da lo mismo”.