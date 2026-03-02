Home Nacional "“súper lunes”: refuerzan transporte público y el moni..."

“Súper lunes”: Refuerzan transporte público y el monitoreo de puntos críticos

En el caso de la Región Metropolitana, el Sistema Red aumentará un 25% en circulación, lo que permitirá alcanzar cerca de 5.800 buses en operación, mientras que Metro presentará un alza de un 14% en la oferta de trenes en toda la red. Los servicios urbanos de EFE también incrementarán su capacidad en la hora punta matinal.

Patricia Schüller Gamboa
“Súper lunes”: Refuerzan transporte público y el monitoreo de puntos críticos

El transporte y las condiciones del tránsito son las principales preocupaciones de las autoridades para este “Súper lunes”, marcado por el retorno a la actividad laboral y la vuelta a clases.

A los reforzamientos en los servicios de transporte público, se sumará el monitoreo de las vías a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, donde los equipos habilitarán medidas de gestión integrada con especial foco en aquellos sectores con presencia de obras.

Respecto a esto último, se identificaron alrededor de 39 puntos críticos donde se produce congestión permanente: las obras en AVO II, el Túnel Lo Ruiz y enlaces de alto flujo como Vespucio Norte con Autopista El Sol, la salida sur del Túnel San Cristóbal, Autopista Central en Santiago Centro y Vespucio Oriente a la altura de Los Militares.

Para enfrentar incidentes, las autoridades metropolitanas y Carabineros se dispusieron una flota de 70 vehículos de emergencia —ambulancias, grúas, motocicletas y patrulleras— destinada a despejar rápidamente accidentes por alcance, una de las principales causas de congestión en hora punta.

