Superintendencia de Pensiones da a conocer topes imponibles para cálculo de cotizaciones previsionales 2026

Los topes imponibles regirán para todo este año y se aplicarán a partir del pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones de febrero de este año.

Patricia Schüller Gamboa
La Superintendencia de Pensiones (SP) dio a conocer que el valor del tope imponible mensual para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema de pensiones, de salud y de leyes de accidentes del trabajo será de 90,0 Unidades de Fomento (UF).

A su vez, el tope imponible mensual que se utilizará este periodo para calcular las cotizaciones del seguro de cesantía será de 135,2 UF. El tope para el año anterior fue de 131,9 UF.

Los topes imponibles regirán para todo este año y se aplicarán a partir del pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones de febrero de 2026, que deben pagarse hasta el 10 de marzo de este año, plazo que se extiende hasta el 13 del mismo mes si la operación se realiza a través de medios electrónicos.

Reajuste

De acuerdo con lo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su sitio web, y con lo informado por la misma entidad a la Superintendencia de Pensiones, la variación del Índice de Remuneraciones Reales definitivo fue de 2,5%, por lo que ambos valores deben reajustarse.

Para saber si el pago de las cotizaciones previsionales de un trabajador o trabajadora se encuentra al día o no, se debe acceder al sitio web de la Superintendencia de Pensiones en la sección Trámites/Otros trámites, donde se cuenta con una herramienta de Consulta de deuda previsional.

Asimismo, para saber más sobre las cotizaciones del sistema de pensiones puede visitar el sitio web, www.spensiones.cl, la sección de Educación Previsional/Sistema de Pensiones/ Sistema de AFP/Cotización previsional obligatoria o ir al link http://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-9908.html.

En el caso del seguro de cesantía, la ruta para acceder a la información es Educación Previsional/Seguro de Cesantía/Cotizantes o ir al link http://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-9902.html.

