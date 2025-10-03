Home Nacional "suprema tramita recurso de amparo de jadue para suspender proceso..."

Suprema tramita recurso de amparo de Jadue para suspender proceso y que pueda ser candidato

Según informó Radio Biobío, la Corte de Apelaciones de Santiago lo había declarado inadmisible, pero el máximo tribunal lo devuelve y ordena que se tramite este recurso de amparo para que su proceso judicial sea suspendido por el momento y que se reabra la investigación para que el exalcalde pueda tener el tiempo para presentarse como candidato a diputado por el Distrito 9.

La Corte Suprema ordenó tramitar el recurso de amparo en favor del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), que la Corte de Apelaciones de Santiago había declarado inadmisible el 17 de septiembre. Esto en el marco del caso Farmacias Populares.

Si la Corte de Apelaciones acoge este amparo, Jadue dejaría de estar en calidad de acusado y podría eventualmente reingresar a la papeleta del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

En el fallo, el Tricel señaló que el impedimento era temporal mientras el exjefe comunal estuviera acusado.

En esa línea, si la Corte Suprema acoge este amparo, no estaría en esa calidad, por lo que estaría habilitado para ejercer su voto y, eventualmente, ser candidato en las próximas elecciones del 16 de noviembre.

21
