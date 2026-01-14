Tailandia: al menos 29 muertos deja la caída de una grúa sobre un tren de pasajeros

Al menos 29 personas han fallecido y otras 67 han resultado heridas este miércoles en Tailandia luego de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que realizaba un trayecto entre Bangkok y el noreste del país, de acuerdo con el último balance oficial.

Equipos de rescate indicaron a EFE que aún “podría haber cinco o posiblemente más personas atrapadas todavía en vagones del tren”, el cual transportaba a cerca de doscientas personas al momento del accidente, registrado en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima.

El siniestro se produjo cuando una grúa que operaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad —que conecta la capital tailandesa con la ciudad china de Kunming— cayó sobre el tren en movimiento, lo que provocó su descarrilamiento y el posterior incendio en el lugar.

El accidente ocurrió en el sector de Ban Thanon Kho, donde bomberos lograron controlar las llamas, mientras personal de rescate utilizó diversas herramientas para liberar a los pasajeros afectados, varios de los cuales permanecían atrapados en vagones volcados. El punto del siniestro se ubica, según la información entregada, a 32 kilómetros de Bangkok.

Medios locales y usuarios en redes sociales difundieron numerosas imágenes del accidente, en las que se observa parte del incendio y a decenas de socorristas desplegados en la zona.

Existe una posible inconcordancia geográfica entre la ubicación señalada (provincia de Nakhon Ratchasima) y la distancia indicada de 32 kilómetros respecto de Bangkok.