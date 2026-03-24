Taxista muere luego de chocar con un bus RED en Cerro Navia: indagan si había consumido alcohol

Un taxista murió tras colisionar con un bus del sistema RED en la comuna de Cerro Navia, en un accidente ocurrido durante la noche del lunes. Al interior del vehículo menor se encontraron botellas de alcohol.

Una colisión de alta energía se registró cerca de las 23:30 horas en la intersección de Salvador Gutiérrez con Neptuno. En ese punto impactaron un taxi y un bus del transporte público.

El taxi trasladaba a dos ocupantes, mientras que el bus circulaba sin pasajeros. En el vehículo mayor solo iba el conductor al momento del choque.

Ambos vehículos se desplazaban por Salvador Gutiérrez, una vía con tránsito en ambos sentidos. De acuerdo con un registro audiovisual, el taxi cruzó el eje de la calzada e impactó de frente al bus.

El automóvil menor quedó prácticamente destruido tras el impacto, dejando a sus ocupantes con lesiones de gravedad. Personal del SAMU los trasladó a un centro asistencial. Horas después, se confirmó la muerte del conductor, mientras que el acompañante permanece grave, aunque fuera de riesgo vital.

El chofer del bus resultó ileso, pero fue derivado a un recinto de salud de manera preventiva.

Investigación en curso

Las diligencias quedaron a cargo de la SIAT de Carabineros, que indaga las responsabilidades en este accidente con resultado de muerte. Así lo informó el teniente Nicolás Seisdedos.

Una de las hipótesis apunta al consumo de alcohol por parte del taxista. En el interior del vehículo se hallaron botellas. Además, testigos señalaron que las víctimas presentaban hálito alcohólico.