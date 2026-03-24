Home Nacional "taxista muere luego de chocar con un bus red en cerro navia: inda..."

Taxista muere luego de chocar con un bus RED en Cerro Navia: indagan si había consumido alcohol

Una colisión de alta energía se registró cerca de las 23:30 horas en la intersección de Salvador Gutiérrez con Neptuno. En ese punto impactaron un taxi y un bus del transporte público.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Taxista muere luego de chocar con un bus RED en Cerro Navia: indagan si había consumido alcohol

Un taxista murió tras colisionar con un bus del sistema RED en la comuna de Cerro Navia, en un accidente ocurrido durante la noche del lunes. Al interior del vehículo menor se encontraron botellas de alcohol.

Una colisión de alta energía se registró cerca de las 23:30 horas en la intersección de Salvador Gutiérrez con Neptuno. En ese punto impactaron un taxi y un bus del transporte público.

El taxi trasladaba a dos ocupantes, mientras que el bus circulaba sin pasajeros. En el vehículo mayor solo iba el conductor al momento del choque.

Ambos vehículos se desplazaban por Salvador Gutiérrez, una vía con tránsito en ambos sentidos. De acuerdo con un registro audiovisual, el taxi cruzó el eje de la calzada e impactó de frente al bus.

El automóvil menor quedó prácticamente destruido tras el impacto, dejando a sus ocupantes con lesiones de gravedad. Personal del SAMU los trasladó a un centro asistencial. Horas después, se confirmó la muerte del conductor, mientras que el acompañante permanece grave, aunque fuera de riesgo vital.

El chofer del bus resultó ileso, pero fue derivado a un recinto de salud de manera preventiva.

Investigación en curso

Las diligencias quedaron a cargo de la SIAT de Carabineros, que indaga las responsabilidades en este accidente con resultado de muerte. Así lo informó el teniente Nicolás Seisdedos.

Una de las hipótesis apunta al consumo de alcohol por parte del taxista. En el interior del vehículo se hallaron botellas. Además, testigos señalaron que las víctimas presentaban hálito alcohólico.

Source Texto: La Nación / Foto: Captura de pantalla
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Economía
Continúan la mañana de este martes las largas filas y ...

Tras el anuncio que hiciera la noche de este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, los conductores se volcaron a los servicentros para adquirir combustible tanto en Santiago como en regiones. La mañana de este martes han continuado las largas filas y tacos.

Leer mas
Nacional
Dueños de camiones se declaran en “reflexiónR...

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones, gremio que preside Juan Araya, sostuvo en una declaración que “entendemos la situación internacional e interna del país, de guerra en Medio Oriente y debilidad de la caja fiscal. Pero somos claros ante la ciudadanía: esta alza afectará los consumidores y la cadena logística en general, porque el 98% de lo que consume, produce, exporta e importa Chile se moviliza en camiones y golpeará la cadena logística”.

Leer mas
Triunfo
Este martes juegan la U y Colo Colo: La programación d...

Entre este martes 24 y el jueves 26 de marzo continuará la acción de la nueva competición del fútbol chileno, destacando en esta jornada el debut de Fernando Gago en la banca de los azules.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/