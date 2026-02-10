Telefónica vende su filial en Chile y comienza a despedirse después de 35 años

La española Telefónica vendió su filial en Chile a Millicom Spain y NJJ Holding por un importe máximo de 1.365 millones de dólares, el cual se divide en una cantidad fija de US$1.215 millones y otra variable de US$150 millones.



Esta última fue condicionada “a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno”, según informó la operadora española a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



“El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares estadounidenses pagadero al cierre de la operación y un pago aplazado de 340 millones de dólares estadounidenses que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile”, detalló la empresa.

Telefónica tiene 35 años de presencia en Chile

El precio acordado incluye los ajustes habituales en este tipo de transacciones y la deuda financiera neta de Telefónica Chile a 31 de diciembre de 2025 era de 479 millones de euros. Telefónica tiene 35 años de presencia en Chile.



“La firma y cierre de la transacción han tenido lugar simultáneamente en el día de hoy. Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica”, ha añadido la firma.