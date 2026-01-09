Tensión en Irán: Continúan masivas protestas y gobierno restringe el acceso al internet global

Las autoridades iraníes restringieron este jueves el acceso al internet global, impidiendo las conexiones o servicios de fuera del país, en medio de las masivas protestas que se mantienen desde el pasado 28 de diciembre.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, dio a conocer en X que las métricas muestran que Irán se encuentra en un “apagón” de internet “a nivel nacional”.

Además, añadieron que esto ocurre tras “una serie de medidas de censura digital” tomadas contra las manifestaciones que se registran en todo el país, lo que busca obstaculizar el derecho a comunicarse en un momento “crítico”.

Las movilizaciones iniciaron hace casi dos semanas, debido a la profunda crisis económica y la elevada inflación que atraviesa Irán. No obstante, posteriormente se agudizó el torno y los manifestantes empezaron a pedir el fin de la República Islámica.

Según consignó Agencia EFE, las protestas se extendieron por 111 ciudades del país, y algunos de los eslóganes que se escuchan son “muerte a Jameneí,Muerte a la República Islámica” o “esta es la última batalla, Pahlaví volverá”.

Fuerte represión

De acuerdo a lo informado este jueves por la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, al menos 45 manifestantes han perdido la vida en las protestas, incluidos ocho niños, y cientos más resultaron heridos.

Asimismo, la organización indicó que tan solo el pasado miércoles murieron 13 manifestantes, y afirmaron que hay más de 2.000 personas detenidas.

En un comunicado, la ONG acusó que las fuerzas iraníes han utilizado munición real para reprimir las protestas, efectuando también detenciones masivas en algunas ciudades.

Cabe destacar que Irán tiene una inflación anual superior al 42% y una inflación punto a punto que superó el 52% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, crisis marcada por las sanciones de EEUU y la ONU contra el país por su programa nuclear.