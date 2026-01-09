Home Internacional "tensión en irán: continúan masivas protestas y gobierno restringe..."

Tensión en Irán: Continúan masivas protestas y gobierno restringe el acceso al internet global

Las movilizaciones, iniciadas a fines de diciembre por la profunda crisis económica del país, han dejado al menos 45 manifestantes muertos y cientos de heridos, de acuerdo a los datos de la ONG Iran Human Rights.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Tensión en Irán: Continúan masivas protestas y gobierno restringe el acceso al internet global

Las autoridades iraníes restringieron este jueves el acceso al internet global, impidiendo las conexiones o servicios de fuera del país, en medio de las masivas protestas que se mantienen desde el pasado 28 de diciembre. 

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, dio a conocer en X que las métricas muestran que Irán se encuentra en un “apagón” de internet “a nivel nacional”. 

Además, añadieron que esto ocurre tras “una serie de medidas de censura digital” tomadas contra las manifestaciones que se registran en todo el país, lo que busca obstaculizar el derecho a comunicarse en un momento “crítico”.

Las movilizaciones iniciaron hace casi dos semanas, debido a la profunda crisis económica y la elevada inflación que atraviesa Irán. No obstante, posteriormente se agudizó el torno y los manifestantes empezaron a pedir el fin de la República Islámica.

Según consignó Agencia EFE, las protestas se extendieron por 111 ciudades del país, y algunos de los eslóganes que se escuchan son “muerte a Jameneí,Muerte a la República Islámica” o “esta es la última batalla, Pahlaví volverá”.

Fuerte represión

De acuerdo a lo informado este jueves por la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, al menos 45 manifestantes han perdido la vida en las protestas, incluidos ocho niños, y cientos más resultaron heridos. 

Asimismo, la organización indicó que tan solo el pasado miércoles murieron 13 manifestantes, y afirmaron que hay más de 2.000 personas detenidas

En un comunicado, la ONG acusó que las fuerzas iraníes han utilizado munición real para reprimir las protestas, efectuando también detenciones masivas en algunas ciudades.

Cabe destacar que Irán tiene una inflación anual superior al 42% y una inflación punto a punto que superó el 52% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, crisis marcada por las sanciones de EEUU y la ONU contra el país por su programa nuclear.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Párvulos chilenos que visitarán centro espacial de Ing...

Luego de ganar el premio por su buena asistencia escolar, las niñas y niños que representarán a cada región del país disfrutarán de un itinerario que incluye paseos por el Parlamento, el Big Ben, la Abadía de Westminster, el London Eye donde disfrutarán de la mejor vista de la ciudad, además de un paseo en crucero por el río Támesis que los llevará a conocer el histórico Tower Bridge y el barrio de Greenwich.

Leer mas
Internacional
Muere a los 85 años Philippe Junot, primer marido de l...

“Ha partido de este lado del mundo en paz y rodeado de su familia el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga y hermosa vida llena de aventuras”, informó su hija mayor, Victoria, con un comunicado publicado en redes oficiales.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Así fue el momento en que un explosivo alcanza ...

Un grave hecho de violencia política se registró cuando un artefacto explosivo fue lanzado contra la diputada de la oposición Gladis Aurora López, generando alarma a nivel nacional. El ataque ocurrió en el momento en que el explosivo impactó directamente a la legisladora, provocando que cayera al suelo tras la detonación.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/