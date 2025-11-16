Home Nacional "tercer cómputo del servel: jara y kast pasarían a segunda vuelta..."

Tercer cómputo del Servel: Jara y Kast pasarían a segunda vuelta

La candidata oficialista, Jeannette Jara, logra un 26,17% y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, un 24,87%. La sorpresa es que en tercer lugar queda el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, que logra un 18,16%. En cuarto lugar figura la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, con un 13,90%.

Patricia Schüller Gamboa
El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer, pasadas las 19:36 horas de este domingo, el tercer cómputo de las elecciones presidenciales que se realizaron en esta jornada con voto obligatorio.

La candidata oficialista, Jeannette Jara, logra un 26,17% y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, un 24,87%. Ambos abanderados estarían pasando a la segunda vuelta que se realizará el 14 de diciembre próximo.

La sorpresa es que en tercer lugar queda el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, que logra un 18,16%.

En cuarto lugar figura la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, con un 13,90%.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
15
