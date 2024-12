Terremoto afectó la costa de California: provoca alerta de tsunami en EEUU

Un fuerte terremoto sacudió este jueves el norte de California, provocando la emisión de una alerta de tsunami para la zona, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

El sismo, con una magnitud de 7.0, ocurrió a las 10:44 de la mañana (hora local) de este jueves en el condado de Humboldt, en el estado de California, según el USGS.

Sin embargo, el Tsunami Warning System, de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), estimó la magnitud del terremoto en 7.3, y lo localizó a 45 millas al suroeste de la localidad de Eureka.

De acuerdo con esta agencia, la alerta de tsunami fue emitida para la costa de California desde Davenport hasta Oregon, incluyendo la bahía de San Francisco.

Asimismo, la advertencia también abarca el límite de California con Oregon, hasta la zona de Douglas.

Hasta el momento, no se han reportado daños ni víctimas.

Tsunami Warning 1 for areas of OR & N. CA: See https://t.co/npoUHxX900 for alert areas. M7.3 045mi SW Eureka, California 1044PST Dec 5 pic.twitter.com/NFCbU5EaKa