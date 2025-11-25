Home Internacional "terremoto de magnitud 5,7 afectó el suroeste de japón..."

Terremoto de magnitud 5,7 afectó el suroeste de Japón

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, según informó la Agencia Meteorológica del país, sin que hasta ahora se hayan reportado daños ni víctimas.

Hasta el momento no se ha emitido ninguna alerta de tsunami.

De acuerdo con testimonios de residentes entregados a la cadena pública japonesa NHK, algunos edificios se sacudieron con fuerza y diversos objetos cayeron desde estanterías producto del movimiento.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó que su Gobierno activó inmediatamente tras el sismo una “oficina de enlace en el Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro para evaluar la magnitud de los daños”, recogió Efe.

La mandataria añadió que instruyó a su gobierno a recopilar rápidamente información precisa, señalando: “He dado instrucciones al Gobierno para que determine lo más rápidamente posible el alcance de los daños y proporcione al público información oportuna y precisa”, además de llamar a los residentes a “estar alerta” ante posibles sismos de magnitud similar.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
