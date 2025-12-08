Home Internacional "terremoto magnitud 7,6 afectó este lunes a japón: shoa descartó a..."

Terremoto magnitud 7,6 afectó este lunes a Japón: SHOA descartó amenaza de tsunami en las costas chilenas

El sismo se registró alrededor de las 23:15 hora local (11:15 en Chile) frente a las costas de la prefectura de Aomori, a 32 kilómetros al noroeste de Morioka en Japón, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Patricia Schüller Gamboa
Terremoto magnitud 7,6 afectó este lunes a Japón: SHOA descartó amenaza de tsunami en las costas chilenas

Un terremoto de magnitud 7,6 afectó este lunes a la zona noreste de Japón.

A raíz del sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que sus características “se encuentran en evaluación en conjunto con el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y el SHOA. Una vez finalizado el proceso de modelación y análisis, se informará la posibilidad de amenaza de tsunami para las costas de Chile”.

Poco después el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), a través del SHOA, sostuvo que el sismo no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas.

El terremoto se registró alrededor de las 23:15 hora local (11:15 en Chile) frente a las costas de la prefectura de Aomori, a 32 kilómetros al noroeste de Morioka en Japón, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El movimiento telúrico alcanzó en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

