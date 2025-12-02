TGR inicia pago a vocales de mesa que participaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias

La Tesorería General de la República (TGR) informó que a partir de este miércoles 3 de diciembre, iniciará el pago a las y los vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores que participaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias, realizadas el pasado 16 de noviembre.

Tras la recepción y validación de las nóminas enviadas por el Servicio Electoral (Servel), TGR realizará el pago a 165.480 personas. De ellas, 137.121 son vocales de mesa y 4.001 son integrantes de colegios escrutadores. La institución también pagará a 24.358 capacitadas y capacitados para este proceso.

Cada vocal de mesa que cumplió tales funciones durante el proceso electoral recibirá ,a la fecha, un pago equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), lo que corresponde a aproximadamente $26.429 pesos.

En total, TGR transferirá más de 4.580 millones de pesos, lo que permite reconocer el trabajo realizado por miles de personas durante las elecciones.

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, destacó que “la institución ha priorizado esta gestión para que las personas que colaboraron en el proceso reciban su compensación antes de los 30 días previstos legalmente”.

A su vez, el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, Miguel Rojas, señaló que “este trabajo coordinado por TGR con el Servicio Electoral (Servel) da cuenta de nuestro compromiso con este proceso cívico que forma parte de nuestra institucionalidad democrática”. Rojas también precisó que este pago no constituye renta imponible ni tributable, por lo que no está afecto a ningún descuento.

Consulta el estado de este pago

Las personas que participaron como vocales de mesa o miembros de colegios escrutadores pueden consultar con su RUT el estado de su pago en: tgr.cl/bono-vocal-de-mesa/.

Los pagos se efectuarán mediante transferencia a la cuenta bancaria registrada o, de manera presencial, en las cajas de BancoEstado y BancoEstado Express, presentando la cédula de identidad.