El timonel de la UDI, senador Javier Macaya, criticó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por sus dichos sobre el carabinero que mató a un conductor durante un procedimiento en San Antonio.



El hecho ocurrió el sábado en el sector de Llolleo, donde el uniformado abatió a tiros con una subametralladora Uzi a un joven identificado como David Toro, el cual que no se detuvo ante un control policial y arrolló a otro efectivo para intentar darse a la fuga.



“El proceso del carabinero que disparó lo va a tener que definir la justicia, yo no soy jueza (…) si el carabinero actúa o usa su arma ante una amenaza contra su vida o de un tercero, vamos a asumir que lo hizo correctamente, salvo que se pruebe lo contrario”, comentó Tohá sobre el caso, haciendo referencia a la recién promulgada Ley Naín-Retamal.



La titular del Interior señaló que “si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa, pero si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra”. Además, expresó que siempre “se tiene que establecer el disparo qué objetivo tuvo, si es evitar una lesión o muerte de una persona o una huida”.



Al respecto, Macaya acusó en Radio Pauta que “todas las promesas que hace el Gobierno de respaldar a Carabineros quedan un poco en entredicho cuando la ministra nuevamente pone en duda la actuación de un efectivo en San Antonio”.



“Para nosotros es preocupante eso. Es la autoridad del Gobierno la que es responsable de la seguridad de los chilenos, y si ocurre una situación como la que ocurrió el fin de semana en San Antonio, que pone en duda siempre el actuar de quienes tienen que proteger al país, entonces tenemos un problema general y nuestra obligación es denunciarlo, no es ser condescendientes por el solo hecho de serlo”, agregó.



El senador aseveró que “nosotros rechazamos que el Gobierno pretenda intervenir en el trabajo de las fuerzas policiales desde la perspectiva del cuestionamiento”.



“Por eso creo que lo del fin de semana es una señal. Las declaraciones no se condicen con el actuar, cuando tú dices que vas a apoyar con todas las fuerzas a los Carabineros, y al mismo tiempo pones en duda el accionar de los mismos, de alguna manera, percibiendo facultades o atribuciones que son del Poder Judicial o del Ministerio Público”, agregó.



“En definitiva, estamos viendo un actuar del Gobierno que a nosotros nos corresponde denunciar. No se trata de ser oposición dura por el solo hecho de serlo, acá de lo que se trata, es de ser capaz de generar las mejores condiciones para que el Gobierno, ojalá, deje de escuchar esa ala izquierda que lo hace tomar este tipo de decisiones”, sentenció.