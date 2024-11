Timonel de la UDI: Descartar un cambio de gabinete “genera desesperanza en la gente”

Como “una señal equivocada hacia los chilenos” calificó el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, la decisión del Presidente Gabriel Boric de mantener su actual gabinete de ministros, peso a que desde la oposición y sectores del oficialismo esperaban un ajuste.



“Cuesta encontrar un área del gobierno que uno diga ‘esto va como avión, lo están haciendo bien’. Y el mensaje del Presidente Boric al final es como decir ‘mire, está todo bien, vamos a seguir por la misma ruta, vamos a seguir con los mismos equipos’”, dijo Ramírez en diálogo con Radio Agricultura.



“En salud tenemos listas de espera récord, muertes récord. No importa, seguimos con el mismo equipo, seguimos en la misma línea. En educación, tenemos los SLEP que no funcionan, la educación pública destruida, particularmente los liceos emblemáticos. En materia de economía, tres años lleva el ministro Grau y el gobierno hablando sobre el hidrógeno verde, la permisología, que los permisos ambientales”, ejemplificó.



También comentó que “venimos hace meses pidiéndole que cambie al equipo de seguridad, pero el Presidente dice ‘no, vamos a seguir con los mismos equipos’. Entonces yo creo que una afirmación como que aquí no va a haber cambio de gabinete, es una afirmación que genera desesperanza en la gente”, subrayó.



En ese sentido, manifestó que si lo tuviera en frente, le diría, “Presidente, su lealtad no está, no debe estar con los ministros. Su primera lealtad tiene que estar con los chilenos que lo pusieron a usted en La Moneda, que votaron por usted”.



“Al final, cuando él toma la decisión de mantener un ministro, está mostrando una cierta lealtad con ese ministro que ha trabajado con él durante estos años, pero cuando es un ministro que no ha dado el ancho, que no ha hecho bien la pega, que no ha logrado resolver los problemas, el hecho de mantenerlo en su cargo es una deslealtad hacia los chilenos”, concluyó.