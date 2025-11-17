Home Nacional "timonel del partido republicano: “en ningún caso se podría ..."

Timonel del Partido Republicano: “En ningún caso se podría gobernar sin Chile Vamos”

Arturo Squella, en conversación con Radio Duna, dijo, respecto al balotaje, que “los cruces de votos hay que mirarlos con beneficio de inventario. Nos dejó claro el resultado que la cosa no es tan de sumar todos los votos”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y comentó sobre el rol de Chile Vamos ante un eventual gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con Radio Duna, Squella respecto del apoyo de la candidata Evelyn Matthei a Kast, manifestó que la apertura a colaborar es bienvenida. “Que nos colaboren todos los que estén disponibles para trabajar”, precisó.

Al ser consultado sobre la eventual participación de figuras de Chile Vamos en un gobierno republicano señaló que “es evidente que muchas de las personas de Chile Vamos no solo van a ayudar en la campaña, sino que nos encantaría contar con un trabajo durante los próximos cuatro años”.

En ese sentido, descartó cualquier posibilidad de gobernar sin ese sector. “En ningún caso se podría. Evidentemente los necesitamos para todos los pasos que demos en el Congreso”, indicó.

En cuanto a la segunda vuelta, el timonel del Partido Republicano sostuvo que “los cruces de votos hay que mirarlos con beneficio de inventario. Nos dejó claro el resultado que la cosa no es tan de sumar todos los votos”.

Finalmente, dijo que en las próximas votaciones se verán “dos modelos de sociedad bastante claros, porque tuvimos ya el tráiler de lo que podría ser el gobierno de Jara y esto sería un 2.0 de Gabriel Boric”.

