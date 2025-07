Timonel del Partido Republicano y lista única: “Es una estrategia comunicacional de Chile Vamos”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, calificó como una “estrategia comunicacional” los llamados de Chile Vamos a conformar una lista única parlamentaria para las elecciones.



En entrevista con Radio Universo, afirmó que “en conversaciones privadas los dirigentes de ese bloque reconocen que, bajo el sistema proporcional vigente, el mejor escenario para la oposición es competir con dos listas separadas.



“Independiente de lo que haga la izquierda, no van a llegar a tener una sola lista, pero, aunque fuera así, igual nos conviene tener dos listas, porque la cantidad de votos adicionales que significa el tener el doble de candidatos en la calle, ya lo vivimos en mayor del 2021, es más importante que concentrar las fracciones que podrían haber estado desperdigadas en dos listas, en una sola”, explicó.



Respecto a la candidatura de Evelyn Matthei (Chile Vamos), Squella señaló que “ellos han tenido cambios en la estrategia, eso no los ha ayudado mucho. En la candidatura no han estado concentrados en eso, siempre han estado concentrados en temas políticos, que se sube esta persona al comando, se baja otra, eso ya generó una tendencia”.



Consultado por las declaraciones de Johannes Kaiser durante el lanzamiento de su campaña presidencial, quien afirmó que la candidata “Jara es Bachelet con esteroides”, el presidente del Partido Republicano aseguró que “obviamente entiendo lo que quiso decir, pero hay que tener mucho cuidado con las palabras y con las frases que podrían interpretarse como ataques personales”.



“En política, al final del día, hay mucha gente, me incluyo antes de meterme a la política, que lo mirábamos con bastante distancia, con rechazo, y cada vez, en el fondo, que se observa una frase que podría eventualmente ser una especie de ataque personal, que el caso no contribuye. Las formas en política hay que tener mucho cuidado, en general uno lo aprende a costalazos”, aclaró.



Finalmente, Squella señaló que “Kaiser estaba tratando de decir que ella es más ideológica, y efectivamente, bueno, es cosa de ver las militancias. Una es socialista y la otra es del Partido Comunista”.