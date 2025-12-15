Home Nacional "timonel del ps: “la derrota no es de jara, sino del sector”..."

Timonel del PS: “La derrota no es de Jara, sino del sector”

La senadora Paulina Vodanovic llamó, en entrevista con Radio Cooperativa, a no apuntar a la figura de la exministra buscando responsables de la derrota: “Ella supo leer varias de las señales de la ciudadanía y tiene todo nuestro respeto, cariño y reconocimiento. Esta derrota es del sector y creo que hay que asumirla como tal”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Timonel del PS: “La derrota no es de Jara, sino del sector”

La derrota de la candidata oficialista, Jeannette Jara, en la elección presidencial fue interpretada por la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, como un síntoma de un problema mayor en la centroizquierda.

“La derrota no es de Jeannette Jara, creo que es del sector. Ella era la candidata de nueve partidos políticos, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, por lo tanto, yo no lo personificaría en ella”, afirmó.

En entrevista con Radio Cooperativa, Vodanovic llamó a no apuntar a la figura de la exministra buscando responsables de la derrota: “Ella supo leer varias de las señales de la ciudadanía y tiene todo nuestro respeto, cariño y reconocimiento. Esta derrota es del sector y creo que hay que asumirla como tal”.

Para la parlamentaria, la magnitud del resultado obliga a un examen estructural. “Cuando uno quiere cambiar las cosas tiene que llegar a las causas profundas de las mismas, y por eso también no es remitirnos al último periodo, que sin duda es parte del análisis”, señaló, advirtiendo contra una “caza de brujas”. Entre esas causas mencionó lo ocurrido en la Convención Constituyente y el impacto del estallido social.

La senadora añadió una autocrítica sobre el legado de la Concertación: “El hecho de que desde la centroizquierda en su momento no fuimos capaces de defender los 30 años y que hoy día son tan valorados (…) dejamos que se impusiera como una verdad una crítica muy descarnada sin reconocer los éxitos y avances de nuestro país”.

De cara al futuro, la presidenta del PS sostuvo que este análisis “descarnado” es fundamental para reevaluar el proyecto de la centroizquierda y reconectar con la ciudadanía: “Todos hemos sido parte de una trayectoria política que no empezó tampoco hace cuatro años, sino mucho más atrás”.

Finalmente, delineó la postura frente al próximo gobierno de José Antonio Kast: Una oposición “atenta, responsable y propositiva”, que supere un ciclo político “agotador” y que busque fortalecer al sector con propuestas. “Mejorar la vida de las personas, defender los derechos sociales, defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, resumió, subrayando que la seguridad y los derechos adquiridos deben ser el eje de esa labor.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile con museos destacados...

Los lugares turísticos en Chile con museos destacados permiten conocer la historia, el arte y la ciencia del país. Desde Santiago hasta la Patagonia, cada museo ofrece una experiencia única que enriquece la visita de turistas nacionales e internacionales.

Leer mas
Columnistas
Triunfo de Kast: 58% no es un cheque en blanco...

(Dr. Marco Moreno, director Centro Democracia y Opinión Pública, Universidad Central): La elección no terminó el 14D. Con un 58% comienza una cuenta progresiva exigente, donde cada promesa será medida contra la vara del resultado obtenido. El tamaño de la victoria no garantiza el éxito del gobierno, pero sí define el estándar bajo el cual será evaluado. Y ese estándar, esta vez, es particularmente alto.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile para ver volcanes activos...

Los lugares turísticos en Chile para ver volcanes activos son destinos que combinan aventura, naturaleza y cultura. Desde el Villarrica hasta el Calbuco, cada volcán ofrece experiencias únicas que consolidan a Chile como un país privilegiado para el turismo volcánico.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/