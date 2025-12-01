Home Nacional "tiroteo en “barrio chino” de lo espejo deja un fallecido y un her..."

Tiroteo en “Barrio Chino” de Lo Espejo deja un fallecido y un herido

El fiscal adjunto de la Fiscalía ECOH, Eduardo Pontigo, señaló que una de las hipótesis apunta a “algún tipo de venganza” o a la disputa por puntos de venta de drogas en el sector. Los atacantes dispararon a corta distancia y luego huyeron. “Hay uno de los tiradores que arranca hacia el sector de Vespucio y que, en definitiva, es el que se le cae también un cargador de la pistola, que se encuentra como evidencia, también balística, en el sitio del suceso”, agregó.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Tiroteo en “Barrio Chino” de Lo Espejo deja un fallecido y un herido

La tarde de este lunes, dos hombres chilenos fueron atacados en la vía pública del “Barrio Chino” de Lo Espejo, Región Metropolitana.

Según relató el fiscal adjunto de la Fiscalía ECOH, Eduardo Pontigo Riquelme, “son abordados por dos sujetos, los cuales -se está investigando su individualización- proceden a atacarlos con disparos. A raíz de ello, una de las víctimas recibe un impacto en la cabeza, con pérdida de masa encefálica, y el otro recibe un disparo a la altura del tórax”.

Ambos fueron trasladados al SAR Julio Acuña Pinzón de la comuna. El herido en el tórax quedó fuera de riesgo vital, mientras que el afectado por el disparo en la cabeza fue derivado a la Clínica Dávila Vespucio, donde se confirmó su fallecimiento.

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI inició las indagatorias para esclarecer el crimen. Se investiga si la persona sobreviviente tenía relación con la víctima fatal o si su presencia fue circunstancial.

El fiscal Pontigo señaló que una de las hipótesis apunta a “algún tipo de venganza” o a la disputa por puntos de venta de drogas en el sector. Los atacantes dispararon a corta distancia y luego huyeron. “Hay uno de los tiradores que arranca hacia el sector de Vespucio y que, en definitiva, es el que se le cae también un cargador de la pistola, que se encuentra como evidencia, también balística, en el sitio del suceso”, agregó.

Las víctimas eran adultas, chilenas y residentes del mismo barrio donde ocurrió la balacera.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
U. de Concepción confirmó la salida de Cristian Muñoz ...

El campeón de la Primera B anunció que la “Nona” decidió no continuar en el cuadro penquista de cara al próximo año, donde volverán a compartir en la máxima categoría del fútbol chileno.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Un hombre muere al invadir el recinto de una le...

Un hombre murió este domingo al ser atacado por una leona tras invadir el recinto donde permanece el animal en un zoológico de la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba, al noreste de Brasil. El individuo, del que se desconoce su identidad, escaló una pared de más de seis metros, superó las rejas de seguridad y accedió al lugar en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, según el comunicado de la alcaldía municipal.

Leer mas
Nacional
Exministro Paris inaugura ExpoSalud 2025 con mensaje a...

Con la participación de autoridades, directores de hospitales y clínicas de todo el país, se dio inicio a la feria de salud, innovación y tecnología más relevante de Chile. La experiencia del paciente emergió como eje central para enfrentar los desafíos del sistema.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
2
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/