Tohá afirma que Chile cumplió obligaciones con Ojeda, pero “no fue suficiente”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la petición de la familia del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, respecto a investigar si “por negligencia, desidia, mala fe o simple descuido” las autoridades chilenas facilitaron su ubicación.



Tohá explicó que Ojeda junto a su familia estaban en condición de refugiados por lo que el Estado chileno tenía la obligación de “otorgarles residencia definitiva para que puedan tener todos los derechos propios de un residente” y se mantenía “el compromiso de no devolución, que quiere decir que mientras la persona está refugiada, no se la puede deportar, no se la puede mandar de vuelta a su país porque el refugio se basa en que está en peligro en su país”.



Tohá aseguró que esas obligaciones Chile “las cumplió plenamente en el caso del teniente Ojeda, lamentablemente eso no fue suficiente para evitar que estos asesinos hicieran lo que hicieron con él”.



En cuanto al crimen, la titular del Interior detalló que “hay 10 personas que están detenidas y formalizadas por este homicidio, tres de ellas están fuera de Chile y van a ser objeto de una extradición”.



“Además, hay seis otras personas que están identificadas, pero todavía no están detenidas y la Fiscalía las busca, tanto en el territorio nacional como en otros países donde las tienen localizadas”, indicó.



La ministra afirmó que en esta investigación “se ha ido avanzando en entender la lógica que tuvo este delito (…) hay elementos que apuntan que este habría sido un secuestro ordenado desde algún lugar”.



Y añadió que “algunos antecedentes apuntan al territorio venezolano para dar una señal, generar intimidación respecto de alguien que tenía un rol político como opositor al gobierno de ese país”.



Por último, Tohá criticó que “cada vez que tenemos un avance, tenemos reacciones de molestia de parte de autoridades venezolanas, lo cual es bastante insólito. Uno esperaría que todos quisiéramos que avanzara esta investigación”.