Home Nacional "tohá llama a defender derechos y democracia..."

Tohá llama a defender derechos y democracia

Tras emitir su voto en la Estación Mapocho, la exministra del Interior advirtió que en esta elección “se juega mucho porque se ha puesto en discusión cosas que hemos construido como acuerdos de toda la sociedad; se ha puesto en discusión la importancia que tiene el Estado en el desarrollo del país; se ha puesto en discusión el valor de los derechos humanos; se ha puesto en discusión a que en una democracia se respete plenamente a quien piensa distinto”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La exministra del Interior, Carolina Tohá, votó este domingo en la Estación Mapocho subrayando la trascendencia de estos comicios presidenciales y parlamentarios.

Tras emitir su voto, la militante del PPD advirtió que en esta elección “se juega mucho porque se ha puesto en discusión cosas que hemos construido como acuerdos de toda la sociedad; se ha puesto en discusión la importancia que tiene el Estado en el desarrollo del país; se ha puesto en discusión el valor de los derechos humanos; se ha puesto en discusión a que en una democracia se respete plenamente a quien piensa distinto”.

Consultada por el rol de la ex Concertación en el apoyo a la candidatura de Jeannette Jara, Tohá sostuvo que ese sector político sigue representando principios que son compartidos por gran parte de la ciudadanía. “La mayoría de los chilenos quiere democracia y quiere que avancemos juntos, que no se vaya quedando a la orilla del camino una parte del país”, afirmó.

La exsecretaria de Estado también relevó la particularidad de esta jornada electoral, al recordar que “es primera vez que todos los chilenos están llamados y tienen la obligación de votar”.

Asimismo, expresó su anhelo de que la participación ciudadana se sostenga en visiones de futuro más que en temores o confrontaciones. “Sueño con una democracia donde todos voten, pero lo que nos mueva sea una esperanza de futuro, un proyecto de construcción de un futuro para todos y eso es lo que ha representado la candidatura que he apoyado en esta elección y que creo lo ha hecho contra viento y marea”, enfatizó.

Antes de retirarse, Tohá confirmó que se reunirá durante la tarde con la candidata oficialista para esperar en conjunto los resultados de esta elección presidencial.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Sharp apunta a una mayoría en el Congreso que “a...

El candidato a diputado por el Distrito 7 dijo que “es la elección con más participación en la historia, por tanto, las autoridades que resulten electas van a tener una legitimidad democrática que quizás otras no han tenido. Y eso, evidentemente, es una responsabilidad mayor respecto al futuro del país”.

Leer mas
Nacional
Vivanco concurre a votar y defiende su “seriedad...

La exministra de la Suprema dijo que “el que se puede reír de todo el país son otro tipo de personas. Aquí nadie se ha reído de nadie y yo por lo menos siempre mi trabajo lo hice seriamente y consta porque yo intervine en más de seis mil fallos”.

Leer mas
Nacional
Jara emplaza a la derecha a no eludir debates: “La gen...

La candidata del pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, al ser consultada por eventuales ajustes de estrategia de cara a una eventual segunda vuelta, señaló que su intención es mantener la cercanía territorial y la presencia activa en la calle. Sobre su llegada al local de votación afirmó que “por suerte tengo la posibilidad de poder caminar tranquila por la calle entre la gente que me conoce y entre la que no”, destacando que quienes aspiren a gobernar “no pueden estar escondidos ni detrás de un vidrio ni detrás de ninguna otra cosa”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/