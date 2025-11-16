Tohá llama a defender derechos y democracia

La exministra del Interior, Carolina Tohá, votó este domingo en la Estación Mapocho subrayando la trascendencia de estos comicios presidenciales y parlamentarios.



Tras emitir su voto, la militante del PPD advirtió que en esta elección “se juega mucho porque se ha puesto en discusión cosas que hemos construido como acuerdos de toda la sociedad; se ha puesto en discusión la importancia que tiene el Estado en el desarrollo del país; se ha puesto en discusión el valor de los derechos humanos; se ha puesto en discusión a que en una democracia se respete plenamente a quien piensa distinto”.



Consultada por el rol de la ex Concertación en el apoyo a la candidatura de Jeannette Jara, Tohá sostuvo que ese sector político sigue representando principios que son compartidos por gran parte de la ciudadanía. “La mayoría de los chilenos quiere democracia y quiere que avancemos juntos, que no se vaya quedando a la orilla del camino una parte del país”, afirmó.



La exsecretaria de Estado también relevó la particularidad de esta jornada electoral, al recordar que “es primera vez que todos los chilenos están llamados y tienen la obligación de votar”.



Asimismo, expresó su anhelo de que la participación ciudadana se sostenga en visiones de futuro más que en temores o confrontaciones. “Sueño con una democracia donde todos voten, pero lo que nos mueva sea una esperanza de futuro, un proyecto de construcción de un futuro para todos y eso es lo que ha representado la candidatura que he apoyado en esta elección y que creo lo ha hecho contra viento y marea”, enfatizó.



Antes de retirarse, Tohá confirmó que se reunirá durante la tarde con la candidata oficialista para esperar en conjunto los resultados de esta elección presidencial.