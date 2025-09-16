Trabajador de juguetería en Quilpué es detenido por fotografiar partes íntimas de clientas

Un trabajador de una juguetería fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en Quilpué, acusado de fotografiar las partes íntimas de clientas en el local.

El caso se destapó cuando una de las víctimas notó que el hombre la seguía por los pasillos mientras le tomaba fotografías, recogió 24 Horas.

Tras la denuncia, la Brigada Investigadora del Cibercrimen de Valparaíso efectuó un análisis forense al celular del imputado, donde hallaron imágenes que correspondían a las partes íntimas de la mujer.

En el dispositivo también se encontraron cerca de 3 mil fotografías de carácter pornográfico. Entre ellas, 1.868 tomadas en espacios públicos y, “muchas de ellas dirigidas a mujeres, adolescentes y niñas entre 7 y 10 años”, explicó Jazmín Cárdenas Jiménez, jefa de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de Valparaíso.

El detenido es un chileno de 37 años que, por instrucción del Ministerio Público, quedó a disposición de la justicia para su formalización.