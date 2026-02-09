“Trama bielorrusa”: Corte de Apelaciones de Santiago mantiene prisión preventiva de Ángela Vivanco

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este lunes mantener la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, tras la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa de la exjueza.



Pasadas las 16 horas se resolvió que la imputada seguirá privada de libertad en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos vinculados a la denominada “trama bielorrusa”.



Rodrigo Schnettler, juez que presidió la sala, informó la decisión unánime de mantener la medida cautelar.



“Hay tres delitos de cohecho agravado. Es muy arduo que pueda reducirse de la pena de crimen”, expuso el juez, indicando que la imputada arriesga tres penas del presidio mayor en su grado mínimo, más la sanción que tiene el lavado de activos, con “indisponibilidad de sustitutos penales”, indicó.



El magistrado también desechó el planteamiento que hizo la defensa respecto a razones de salud para otorgar una medida cautelar menos gravosa.



“No se entiende cómo eso no podría mantenerse controlado bajo el régimen interno del recinto en el que se encuentra la imputada. Si hubiese una desatención persistente en sus condiciones de salud, eso debe ser objeto de cautela y garantía”, explicó.



En la jornada, que se inició cerca del mediodía, expuso primero la defensa de Vivanco, encabezada por el abogado Jorge Valladares, quien pidió modificar la cautelar y cuestionó la solidez de la imputación, insistiendo en que no se acreditan elementos esenciales para configurar cohecho, como un acuerdo corruptor.



Luego intervino la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien solicitó mantener la prisión preventiva, señalando que la medida se justifica por la gravedad de los hechos investigados y por riesgos procesales asociados al desarrollo de diligencias pendientes.