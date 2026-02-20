Trekking en familia: Descubre qué hacer en Santiago al aire libre con niños

Llega el fin de semana y la pregunta de siempre se repite en muchas casas: ¿Qué hacer en Santiago para entretener a los niños sin terminar encerrados? Afortunadamente, la capital está rodeada de una geografía privilegiada que ofrece el escenario perfecto para escapar del ruido urbano y conectar con la naturaleza.

Si buscas un panorama diferente y quieres iniciar a los más pequeños en el senderismo, descubre acá cinco parques y cerros que destacan por sus rutas amigables, de baja dificultad y llenas de atracciones para disfrutar un día completo en familia.

El clásico de la ciudad

Parque Metropolitano de Santiago

Si buscas qué hacer en Santiago al aire libre con niños, el Parque Metropolitano es la opción número uno. Sus 737 hectáreas son el escenario ideal para que los más pequeños se inicien en el trekking de forma segura y entretenida.

Olvídate de las rutas empinadas para deportistas. Para un recorrido familiar, el acceso por Pedro de Valdivia Norte es la mejor alternativa: ofrece un trazado mucho más amable, con sombra y de pendiente suave.

El gran plus de este pulmón verde es que la caminata se puede premiar o complementar con sus múltiples atracciones, como el Zoológico Nacional, el Jardín Japonés, el Parque Bicentenario de la Infancia en Recoleta, el Parque Aventura, la Piscina Tupahue o la clásica llegada al Santuario de la Virgen.

Qué hacer en Santiago para conocer la joya de Lo Barnechea

Parque Natural Las Hualtatas

Inaugurado en octubre de 2025, el Parque Natural Las Hualtatas es la joya más nueva de la comuna de Lo Barnechea. Ubicado específicamente en el sector de Los Trapenses, se perfila como una alternativa ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago durante una salida familiar de fin de semana en contacto directo con la naturaleza.

Este valle precordillerano destaca por su abundante bosque nativo y su principal atractivo para los principiantes: el sendero El Maqui. Es un recorrido único de dificultad media-baja que contempla 5 kilómetros de ida y vuelta. Esta caminata suave se completa en aproximadamente una hora, culminando con la Cascada Uchuy, una de las pocas fuentes de agua natural que aún se conservan en la Región Metropolitana.

El acceso es pagado, con entradas disponibles en la página web de la Asociación Parque Cordillera con un valor de $3.450 para adultos y $2.300 para niños de 2 a 12 años y adultos mayores.

@3rafarojas3 📍🏔️ Parque Las Hualtatas, Lo Barnechea, región Metropolitana , Chile 🇨🇱. 🚶Distancia ida y vuelta: 6km. ⬆️Altura Máxima: 1065 metros ⬆️Desnivel: 237 metros 🥵Dificultad trekking: fácil 🥵Dificultad Fisica: facil Desde metro Escuela Militar tomamos la salida D y C para llegar al paradero PC617 y tomar la micro C14 hasta el final del recorrido que es el paradero PC914 que es en la rotonda Padre Jose Kentenich, luego caminamos unos minutos por AV paseo Pie Andino hasta encontrar la inteseccion con calle las Hualtatas que es donde esta el Laider. Para llegar al pequeño salto de su sendero principal, debemos recorrer aproximadamente 2.5km en donde cruzamos por segunda vez el estero. Avanzamos unos metros siguiendo el sendero y justo en donde se comienza a subir, hay un pequeño sendero a la derecha en donde encontraremos el pequeño salto de agua. Retomando el camino principal, el camino sigue para el fondo, conectando lo que son los cerros Conchali, Carpa, Arqueado de Barrera, pero son distancias muy largas que recorrer y bastante desnivel, mínimo 20km. La ruta al pequeño salto y exploratorio la pueden encontrar en mi perfil de la aplicación SUDA 👌. 📍Dirección de referencia: Camino Las Hualtatas 42 🕦 Horario del Parque: Sabado y Domingo de 8:00 a 18:00 Hrs. 💲Entrada: gratis. ♻️ Llevate tu basura. 🌧️ Verifica el tiempo antes de salir. 🎧 No ocupes parlantes. 👬 Se amable y educado. 🔥 No fogatas, No cigarros, No cocinillas. 🌎 Deja todo como encontraste o mejor. #trekkingchile #trekkinglife #trekking #outdoor #airelibre #panorama ♬ Mr. Blue Sky – Electric Light Orchestra

Un observatorio astronómico en Las Condes

Parque Cerro Calán

Un panorama al aire libre sin exigencia física, el Parque Cerro Calán en Las Condes es una de las mejores opciones para iniciarse en el trekking familiar.

Sus 56 hectáreas destacan por un atractivo imbatible para los principiantes: un sendero perimetral de 2 kilómetros que es prácticamente plano. Esta ruta cuenta con accesibilidad universal, haciéndola perfecta para caminatas suaves con niños, coches, adultos mayores o personas con movilidad reducida.

Además de ser un espacio pet friendly (equipado con bebederos, dispensadores de bolsas y baños públicos), el recorrido ofrece miradores con vistas panorámicas increíbles al valle y la cordillera. Para coronar el paseo con un toque educativo, en su cima se encuentra el histórico Observatorio Astronómico Nacional.

Qué hacer en Santiago para mezclar trekking fácil y juegos para todas las edades

Parque Mahuida

Uno de los imperdibles de La Reina es el Parque Mahuida. Con sus 170 hectáreas ofrecen el equilibrio perfecto entre naturaleza, aire limpio y panoramas infantiles.

Aunque la reserva cuenta con rutas para expertos (como el extenso Cerro La Cruz de 10 horas), su gran atractivo para las familias es el Sendero Loma Pelada. Es un recorrido de 3 kilómetros y de dificultad baja que se completa en unas dos horas, ideal para que los principiantes den sus primeros pasos en el senderismo sin agotarse.

El gran plus de este recinto es que la caminata no termina ahí: se puede complementar con atracciones clásicas ubicadas en su interior, como la Granjaventura (perfecta para que los más chicos interactúen con animales), la pista de trineos Rodelbahn o las instalaciones de Vértigo Park con el columpio en altura más alto de Santiago.

El acceso al recinto es pagado, y los precios varían del vehículo de entrada, pero el acceso a peatones cuesta solo mil pesos, y los menores de 6 años de edad no pagan, y las mascotas $500.

Ubicado en la Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina, es un panorama familiar perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Descubre cascadas y rutas paleontológicas

Parque Natural Aguas de Ramón

Ubicado justo en el límite de las comunas de Las Condes y La Reina (con acceso por Álvaro Casanova 2583), este inmenso pulmón de 3.624 hectáreas ofrece un entorno superseguro y controlado para quienes recién se inician en el trekking.

Lo mejor para las familias es que cuenta con rutas adaptables rodeadas de bosque nativo y cascadas. Para un paseo suave y corto con los más chicos, el sendero Canto del Agua es la opción perfecta, con una extensión de un kilómetro que se realiza en apenas media hora.

Otra excelente alternativa es la Ruta Paleontológica: un recorrido educativo de 3,7 kilómetros (que toma unas dos horas) donde podrán aprender y sorprenderse con el sitio donde se encontraron los restos del milenario gonfoterio Stegomastodon. Por otro lado, el parque también ofrece los senderos El Peumo (6,5 km) y el Salto de Apoquindo (17,5 km), diseñados para caminantes más experimentados.

La entrada al recinto es pagada y se debe adquirir mediante la página web de la Asociación Parque Cordillera, con precios de $3.450 para adultos y $2.300 para niños de 2 a 12 años y adultos mayores.