Tribunal Electoral de RM anula elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

El Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana declaró nula la elección de rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) realizada en julio de 2022, ordenando el cese en el cargo del académico Rodrigo Vidal Rojas y la realización de nuevos comicios.



La anulación del proceso eleccionario se da luego de que un grupo de 23 académicos, varios de los cuales eran profesores por hora, decidieran impugnar el triunfo de Vidal bajo el argumento de que se habían excluido irregularmente a más de 2.000 académicos del padrón electoral.



Dentro de los argumentos entregados por los académicos se lee que dentro del plazo de impugnación “decenas de estos profesores reclamaron de su exclusión ante la Junta Electoral de la Usach”, la que resolvió excluirlos por cinco votos contra cuatro, argumentando que no revisten la calidad requerida porque poseían un nombramiento por horas de clase.



Producto de lo anterior, se lee a continuación en los argumentos, “el universo electoral quedó compuesto sólo por 762 académicos, marginando a más de 2.000 académicos a contrata, que ostentan la calidad de profesores por horas de clase y/o adjuntos y tienen, además, más de un año de antigüedad en la universidad”. A ellos se sumaron los 1.526 “profesores adjuntos” y otros 11 irregularmente también excluidos.



Del mismo modo, acusaron que a 18 académicos de jornada que no cumplían con un año de antigüedad para votar se les contó el período en que ejercieron como profesores por horas de clase. “A su entender, esta acción demuestra la actuación contradictoria de la Usach, ya que permitió que sufragaran académicos de jornada, con menos de un año de nombramiento en esta calidad, pero que previamente tenían designaciones como profesores por horas de clase”, dice el texto resolutivo.



A todo esto, sumaron que la votación se realizó mediante un sistema electrónico desconocido que no asegura el voto secreto y personal que exige la ley.



Y así, luego de entregar las razones para acoger la impugnación, dentro de las cuales señaló que “en la elección de rector la citada Ley N°19.305 instauró un padrón electoral restringido”, o que “resulta necesario poner de relieve que la irregular decisión de la Junta Electoral”, el tribunal electoral zanjó: “Se acoge la reclamación de foja 12 interpuesta por Alejandra Paz Miranda Delgado, abogada, en representación convencional de los académicos de la Universidad de Santiago de Chile, antes individualizados y, en consecuencia, se declara nula la elección de rector de la Universidad de Santiago de Chile efectuada los días 7 y 14 de julio de 2022, en que resultó electo Rodrigo Vidal Rojas, quien deberá cesar en el ejercicio de su cargo”, se lee en la resolución del tribunal.



Y cierra: “La Universidad de Santiago de Chile deberá efectuar un nuevo acto eleccionario, el que será convocado por el organismo colegiado superior respectivo, en el plazo de treinta días, contado desde que esta sentencia quede ejecutoriada y en él tendrán derecho a sufragar todos los académicos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley N°21.094, conforme a lo antes resuelto”.



De todas formas, en el entorno de Vidal dicen que aún hay instancias para revertir lo ocurrido.